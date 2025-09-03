Оля Полякова назвала частину свого тіла, яка потрапила у "Книгу рекордів України" (фото)

Українська співачка під час концерту привернула увагу до своїх ніг, заявивши, що вони занесені до Книги рекордів України як найдовші в країні. Курйозний момент потрапив на відео.

Related video

Оля Полякова знову привернула до себе увагу, публічно похизувавшись унікальною довжиною своїх ніг. Курйозний момент стався під час концерту, коли один з глядачів підійшов дуже близько до сцени зі своїм смартфоном.

Побачивши, що фанат намагається її зняти, артистка не розгубилася і дала йому пораду щодо найкращого ракурсу для зйомки.

"Можеш чисто ногу зняти. Вона, між іншим, у "Книзі рекордів України" як найдовша нога України", — заявила Полякова зі сцени, звертаючись до шанувальника.

Це уже не вперше, коли виконавиця акцентує увагу на своїй особливості. У соціальних мережах співачка регулярно демонструє "нескінченні" ноги, а в минулому навіть був окремий Instagram-акаунт, присвячений її ногам.

Раніше Полякова розповідала, що має найдовші ноги у Східній Європі — 126 см.

Відеозапис з концерту швидко потрапив у тренди соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень серед шанувальників творчості співачки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова зізналася, як ставиться до зятя-іноземця.

Співачка поскаржилась, що їй тяжко з меншою дочкою. Щодо старшої доньки Марії, то з нею Оля ладнає легше.

Крім того, Потап розповів, скільки коштують приватні виступи українських артистів, зокрема Полякової.