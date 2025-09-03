Оля Полякова назвала часть своего тела, которая попала в "Книгу рекордов Украины" (фото)

Украинская певица во время концерта привлекла внимание к своим ногам, заявив, что они занесены в Книгу рекордов Украины как самые длинные в стране. Курьезный момент попал на видео.

Оля Полякова снова привлекла к себе внимание, публично похваставшись уникальной длиной своих ног. Курьезный момент произошел во время концерта, когда один из зрителей подошел слишком близко к сцене со своим смартфоном.

Увидев, что фанат пытается ее снять, артистка не растерялась и дала ему совет относительно лучшего ракурса для съемки.

"Можешь чисто ногу снять. Она, между прочим, в "Книге рекордов Украины" как самая длинная нога Украины", — заявила Полякова со сцены, обращаясь к поклоннику.

Это уже не первый раз, когда исполнительница акцентирует внимание на своей особенности. В социальных сетях певица регулярно демонстрирует "бесконечные" ноги, а в прошлом даже был отдельный Instagram-аккаунт, посвященный ее ногам.

Ранее Полякова рассказывала, что имеет самые длинные ноги в Восточной Европе — 126 см.

Видеозапись с концерта быстро попала в тренды социальных сетях, вызвав волну обсуждений среди поклонников творчества певицы.

