"Были какие-то никакие": Оля Полякова призналась, как относится к зятю-иностранцу (фото)

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что очень хорошо относится к зятю из США. 20-летняя Маша недавно вышла замуж за американца Эдена Пассарелли.

Related video

Звезда сцены говорит, что сейчас у ее дочери замечательный избранник, потому что раньше Полякова не воспринимала партнеров Марии. Певица в эфире радио MAXIMUM призналась, какими были предыдущие бойфренды дочери.

"Да, не нравились (парни дочери, — Ред.). Раньше все парни были какие-то никакие. Но сейчас у нее такой классный парень. А он уже муж, кстати", — сказала исполнительница.

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Старшая дочь Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка даже вызвала слухи о беременности из-за быстрого хода событий, что сама Маша отрицала.

Сейчас девушка получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе.

Бойфренд сделал предложение дочери Поляковой на яхте. Он держал в руках букет цветов, произнес речь, а потом стал на одно колено и предложил Маше выйти за него замуж. А та ответила согласием.

Маша Полякова вышла замуж за американца Фото: instagram.com/marypoppers1/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, звезду заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа после публикации кадров для Playboy.