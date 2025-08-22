"Были какие-то никакие": Оля Полякова призналась, как относится к зятю-иностранцу (фото)
Украинская певица Оля Полякова рассказала, что очень хорошо относится к зятю из США. 20-летняя Маша недавно вышла замуж за американца Эдена Пассарелли.
Звезда сцены говорит, что сейчас у ее дочери замечательный избранник, потому что раньше Полякова не воспринимала партнеров Марии. Певица в эфире радио MAXIMUM призналась, какими были предыдущие бойфренды дочери.
"Да, не нравились (парни дочери, — Ред.). Раньше все парни были какие-то никакие. Но сейчас у нее такой классный парень. А он уже муж, кстати", — сказала исполнительница.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Старшая дочь Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка даже вызвала слухи о беременности из-за быстрого хода событий, что сама Маша отрицала.
Сейчас девушка получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе.
Бойфренд сделал предложение дочери Поляковой на яхте. Он держал в руках букет цветов, произнес речь, а потом стал на одно колено и предложил Маше выйти за него замуж. А та ответила согласием.
