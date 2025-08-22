"Були якісь ніякі": Оля Полякова зізналася, як ставиться до зятя-іноземця (фото)

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що дуже добре ставиться до зятя із США. 20-річна Маша нещодавно вийшла заміж за американця Едена Пассареллі.

Зірка сцени говорить, що наразі в її доньки чудовий обранець, бо раніше Полякова не сприймала партнерів Марії. Співачка в ефірі радіо MAXIMUM зізналася, якими були попередні бойфренди доньки.

"Так, не подобалися (хлопці доньки, — Ред.). Раніше всі хлопці були якісь ніякі. Але зараз в неї такий класний хлопець. А він вже чоловік, до речі", — сказала виконавиця.

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Старша донька Олі Полякової Марія офіційно вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Дівчина навіть викликала чутки про вагітність через швидкий перебіг подій, що сама Маша заперечила.

Наразі дівчина здобуває музичну освіту в американському коледжі Berklee. Її чоловік також навчається там. Вони разом грають у гурті.

Бойфренд освідчився доньці Полякової на яхті. Він тримав у руках букет квітів, виголосив промову, а потім став на одне коліно та запропонував Маші вийти за нього заміж. А та відповіла згодою.

Маша Полякова вийшла заміж за американця Фото: instagram.com/marypoppers1/

