"Сейчас это совсем другой человек": Оля Полякова пожаловалась, что ей тяжело с младшей дочерью

Артистка поделилась, как проходит ее материнство, и тяжело ли ей воспитывать двоих детей. По словам звезды, дочери Мария и Алиса совсем разные, поэтому иногда ей бывает сложно справиться.

Украинская певица призналась, что ей тяжело с младшей дочерью Алисой, которой 13 лет. Об этом она рассказала в интервью "Радио Люкс".

"С Алисой тяжело, особенно сейчас. С ней очень классно было в детстве: она была моя, мамина. Но сейчас это совсем другой человек", — рассказала певица.

По словам Оли Поляковой, ей иногда бывает очень больно, потому что Алиса сепарируется и делает это "жестко".

"Неприятная история, но надо ее пережить", — подытожила артистка.

Что касается старшей дочери Марии, которой 20 лет, то с ней Оля ладит легче. Однако в целом артистке тяжело справляться с истериками дочерей, потому что они уже взрослые.

"У меня взрослые девушки. Я уже не могу их приказывать. Моя бабушка говорила: "Перекусит кусочек мерзлого говна и успокоится", — сказала Оля.

Мария и Алиса Фото: Оля Полякова/Instagram

Как дети Поляковой относятся к ее звездному статусу

В частности, певица поделилась тем, что Мария гордится своей мамой, и всегда всем рассказывает о ней, а Алиса наоборот стесняется.

"Маша всегда хвасталась этим — приходила и сразу спрашивала: "А вы знаете, кто моя мама?". Сразу выдавала базу. Алиса, наоборот, стесняется, не рассказывает лишнего, отписалась от меня и мне запрещает следить за ней в соцсетях. Избегает любых упоминаний, что Оля Полякова — ее мама", — отметила звезда.

