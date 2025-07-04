20-летняя дочь Поляковой, которая выходит замуж, отреагировала на слухи о беременности (видео)

3 июля Мария Полякова опубликовала кадры предложения, на которое ответила "да". Впоследствии она ответила на предположения о своей беременности и показала ближе кольцо, которое теперь носит на безымянном пальце.

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"Когда все думают, что я беременна, а я просто вкусно поела", — отметила дочь украинской певицы Оли Поляковой в TikTok, продемонстрировав на видео свою фигуру в открытом красном платье.

На странице в Instagram Мария опубликовала фото помолвочного кольца. Девушка носит его на левой руке.

Традиционно в Украине кольцо с предложения носят на правой руке, ведь так принято у православных христиан. Однако западная традиция отличается: католики выбирают левую сторону, потому что та — ближе к сердцу. Полякова проживает в США, где также чаще носят как помолвочные кольца, так и обручальные кольца на левой руке.

Помолвочное кольцо Марии Поляковой Фото: instagram.com/marypoppers1/

Помолвка Марии Поляковой: что уже известно

Бойфренд-иностранец Эден Пассарелли сделал предложение 20-летней украинке на яхте. Парень вышел из каюты с букетом цветов, произнес романтическую речь и стал на одно колено, предложив любимой выйти за него замуж. Мария ответила "да".

Об избраннике Марии Поляковой известно мало. Вероятно, они вместе учатся в американском колледже Berklee и пару объединяет любовь к музыке. Ранее девушка делилась, что встречалась с парнем по имени Никита и в 2024 году уже получала предложение о женитьбе, но отказала из-за переезда в США.

На известие о помолвке дочери уже отреагировала Оля Полякова. Артистка пошутила, что и о появлении внуков узнает из соцсетей.

Напомним, певец Никита Ломакин спел песню, созданную совместно с побратимами на фронте, и раскрыл детали относительно своей службы.

Артистка Оля Тополя высказалась относительно недавнего скандального концерта Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Она вспомнила, как получила предложение поселиться в России и строить карьеру там.