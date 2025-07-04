Принудительно мобилизованный Ломакин спел для побратимов: как проходит его служба

Украинский певец Никита Ломакин, которого недавно мобилизовали, написал песню вместе с побратимами. Вдохновение пришло во время отдыха в палатке, когда все были истощены после тяжелой недели.

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Певец Никита Ломакин опубликовал в своем Instagram видео, где исполняет композицию "Брама", созданную вместе с собратьями.

Никита Ломакин написал песню вместе с побратимами

"Ребята попросили меня что-то сыграть. А я предложил им написать песню прямо при них и вместе с ними. Мы начали со слова БРАМА и припев родился за первые минуты. Я видел как вдохновенная улыбка озарила их лица и мне было приятно их участие в создании песни. Я советовался с ними когда новые строки были готовы", — рассказал военный.

Ломакин добавил, что побратимы пообещали слушать эту песню на фронте, а для него это — высшая награда. Также музыкант выразил надежду, что в будущем ему удастся записать "Браму" в студии, а пока призвал поклонников посмотреть видео, почувствовать текст и мелодию, написанные в сложные времена, и найти в них веру и надежду.

Украинцы щемяще отреагировали на новую песню Никиты Ломакина, написанную в непривычных условиях:

"Очень красиво и искренне, возвращайтесь живыми все".

"Молодец, продолжай писать для тех кто сейчас рядом с тобой, им это нужно! Держись".

"Какая же мощная творческая энергия и наполнение каждого слова, болью и верой!!! Твоя музыка и в целом все творчество, это что-то особенное".

Никиту Ломакина мобилизовали

После длительного отсутствия певец появился в соцсетях, сообщив, что его мобилизовали. Он признался, что был "разочарован в человечности" и пережил психологический стресс. Теперь артист делится кадрами своей новой реальности в военной форме. Впрочем, Никита не забывает о музыке даже в сложных условиях.

Никита Ломакин Фото: Instagram

"До мобилизации я жил в своем творческом пузыре. Да, я помогал чем мог, как мне казалось: участвовал в совместных проектах с другими артистами, в ивентах, где собирали миллионы гривен донатов за несколько часов, помогал детям, потерявшим родителей во время войны, проводил мастер-классы для детей-переселенцев, выступал в госпиталях... Но тогда я не имел понимания, насколько на самом деле каждый из нас должен быть привлечен к помощи ВСУ", — писал музыкант.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Никита Ломакин рассказал о сложном периоде, который ему пришлось пережить после мобилизации. В результате этого певец даже оказался в госпитале.

Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ.

Кроме того, украинский актер театра и кино Алексей Воротников сообщил, что присоединился к Силам обороны.