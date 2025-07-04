20-річна дочка Полякової, яка виходить заміж, відреагувала на чутки про вагітність (відео)

3 липня Марія Полякова опублікувала кадри освідчення, на яке відповіла «так». Згодом вона відповіла на припущення щодо своєї вагітності та показала ближче каблучку, яку тепер носить на безіменному пальці.

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"Коли всі думають, що я вагітна, а я просто смачно поїла", — зазначила донька української співачки Олі Полякової у TikTok, продемонструвавши на відео свою фігуру у відкритій червоній сукні.

На сторінці в Instagram Марія опублікувала фото каблучки з заручин. Дівчина носить її на лівій руці.

Традиційно в Україні каблучку з освідчення носять на правій руці, адже так заведено у православних християн. Однак західна традиція відрізняється: католики обирають ліву сторону, бо та — ближче до серця. Полякова проживає у США, де також частіше носять як каблучки з заручин, так і обручки на лівій руці.

Каблучка з заручин Марії Полякової Фото: instagram.com/marypoppers1/

Заручини Марії Полякової: що вже відомо

Бойфренд-іноземець Еден Пассареллі освідчився 20-річній українці на яхті. Хлопець вийшов з каюти з букетом квітів, виголосив романтичну промову й став на одне коліно, запропонувавши коханій вийти за нього заміж. Марія відповіла "так".

Про обранця Марії Полякової відомо мало. Ймовірно, вони разом навчаються в американському коледжі Berklee і пару об’єднує любов до музики. Раніше дівчина ділилась, що зустрічалася з хлопцем на ім’я Микита й у 2024 році вже отримувала пропозицію про одруження, але відмовила через переїзд у США.

На звістку про заручини доньки вже відреагувала Оля Полякова. Артистка пожартувала, що й про появу онуків дізнається з соцмереж.

Нагадаємо, співак Нікіта Ломакін заспівав пісню, створену спільно з побратимами на фронті, і розкрив деталі щодо своєї служби.

Артистка Оля Тополя висловилась щодо нещодавнього скандального концерту Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Вона згадала, як отримала пропозицію оселитися у Росії й будувати кар’єру там.