"Зараз це зовсім інша людина": Оля Полякова поскаржилась, що їй тяжко з меншою дочкою

Артистка поділилася, як проходить її материнство, і чи важко їй виховувати двох дітей. За словами зірки, доньки Марія та Аліса зовсім різні, тому іноді їй буває складно впоратися.

Українська співачка зізналася, що їй тяжко з молодшою донькою Алісою, якій 13 років. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Люкс".

"З Алісою тяжко, особливо зараз. З нею дуже класно було в дитинстві: вона була моя, мамина. Але зараз це зовсім інша людина", — розказала співачка.

За словами Олі Полякової, їй іноді буває дуже боляче, тому що Аліса сепарується й робить це "жорстко".

"Неприємна історія, але треба її пережити", — підсумувала артистка.

Щодо старшої доньки Марії, якій 20 років, то з нею Оля ладнає легше. Однак загалом артистці тяжко справлятись з істериками доньок, бо вони вже дорослі.

"У мене дорослі дівчата. Я вже не можу їх наказувати. Моя бабуся казала: "Перекусить кусочок мерзлого гівна й заспокоїться", — сказала Оля.

Марія та Аліса Фото: Оля Полякова/Instagram

Як діти Полякової ставляться до її зіркового статусу

Зокрема, співачка поділилася тим, що Марія пишається своєю мамою, та завжди всім розповідає про неї, а Аліса навпаки соромиться.

"Маша завжди хизувалася цим – приходила й відразу питала: "А ви знаєте, хто моя мама?". Одразу видавала базу. Аліса, навпаки, соромиться, не розповідає зайвого, відписалася від мене й мені забороняє стежити за нею в соцмережах. Уникає будь-яких згадок, що Оля Полякова – її мама", — зазначила зірка.

