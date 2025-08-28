Оля Полякова смутила странным поведением: зрители пишут, что она "под чем-то" (фото)

Украинская певица Оля Полякова опубликовала сторис, в которых обратилась к подписчикам и призвала меньше хейтить друг друга, а больше заниматься своей жизнью.

Блогер Богдан Беспалов отметил, что артистка вроде бы что-то "употребляла". На это обратили внимание и подписчики.

"Вчера Полякова опубликовала серию странных сторис, которые вскоре удалила. Подписчики предполагают, что Оля кокосила экзотические растения. В любом случае подобные сторис, движения, как говорит — воспринимаются странно", — написал блогер.

Впрочем, отметим, что сторис через 20 часов после публикации до сих пор на месте.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

"Ну, будьте же вы друг к другу благосклонны. Не будьте друг другу змейками", — сказала знаменитость.

Украинцы по-разному отреагировали на свежие видео Поляковой. Некоторые обратили внимание, что это привычная манера говорить для артистки:

"Нос и правда красный".

"А что не так она сказала? Все по теме. Женщины гадюки, все комменты на счет платья Тринчер лишь от женщин".

"Она похожа на Бритни".

"Пусть себе кокосит на здоровье, лишь бы никому не мешала, а с первой частью ее, я согласен".

"Да нормальная, возможно после тренировки (потому что в спортзале вроде), а может раскумарило на солнышке! Сначала тоже показалось странно, но ее манера речи — видно, что постановочная а-ля театральщина, потому что потом живо пляшет".

"Да ну не похоже, нос красный из-за фильтра, а ведет себя достаточно адекватно, как для ее гиперактивности".

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

"И будут обсуждать. Такова уж судьба публичности. Хуже, когда не обсуждают вообще", — добавил в комментариях сам Беспалов.

Фото: Скриншот из Telegram Фото: Скриншот из Telegram

Пока реакции Поляковой на обвинения не было.

