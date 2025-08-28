Оля Полякова смутила странным поведением: зрители пишут, что она "под чем-то" (фото)
Украинская певица Оля Полякова опубликовала сторис, в которых обратилась к подписчикам и призвала меньше хейтить друг друга, а больше заниматься своей жизнью.
Блогер Богдан Беспалов отметил, что артистка вроде бы что-то "употребляла". На это обратили внимание и подписчики.
"Вчера Полякова опубликовала серию странных сторис, которые вскоре удалила. Подписчики предполагают, что Оля кокосила экзотические растения. В любом случае подобные сторис, движения, как говорит — воспринимаются странно", — написал блогер.
Впрочем, отметим, что сторис через 20 часов после публикации до сих пор на месте.
"Ну, будьте же вы друг к другу благосклонны. Не будьте друг другу змейками", — сказала знаменитость.
Украинцы по-разному отреагировали на свежие видео Поляковой. Некоторые обратили внимание, что это привычная манера говорить для артистки:
- "Нос и правда красный".
- "А что не так она сказала? Все по теме. Женщины гадюки, все комменты на счет платья Тринчер лишь от женщин".
- "Она похожа на Бритни".
- "Пусть себе кокосит на здоровье, лишь бы никому не мешала, а с первой частью ее, я согласен".
- "Да нормальная, возможно после тренировки (потому что в спортзале вроде), а может раскумарило на солнышке! Сначала тоже показалось странно, но ее манера речи — видно, что постановочная а-ля театральщина, потому что потом живо пляшет".
- "Да ну не похоже, нос красный из-за фильтра, а ведет себя достаточно адекватно, как для ее гиперактивности".
"И будут обсуждать. Такова уж судьба публичности. Хуже, когда не обсуждают вообще", — добавил в комментариях сам Беспалов.
Пока реакции Поляковой на обвинения не было.
