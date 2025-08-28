Оля Полякова збентежила дивною поведінкою: глядачі пишуть, що вона "під чимось" (фото)
Українська співачка Оля Полякова опублікувала сторіс, у яких звернулася до підписників та закликала менше хейтити одне одного, а більше займатися своїм життям.
Блогер Богдан Беспалов зазначив, що артистка начебто щось "вживала". На це звернули увагу й підписники.
"Вчора Полякова опублікувала серію дивних сторіс, які незабаром видалила. Підписники припускають, що Оля кокосила екзотичні рослини. В будь-якому випадку подібні сторіс, рухи, як говорить — сприймаються дивно", — написав блогер.
Втім, зазначимо, що сторіс через 20 годин після публікації досі на місці.
"Ну, будьте ж ви одна до одної прихильна. Не будьте одна одній зміюками", — сказала знаменитість.
Українці по-різному відреагували на свіжі відео Полякової. Дехто звернув увагу, що це звична манера говорити для артистки:
- "Ніс і правда червоний".
- "А що не так вона сказала? Все по темі. Жінки гадюки, всі коменти на рахунок плаття Трінчер лиш від жінок".
- "Під Брітні змахує".
- "Хай собі кокосить на здоров'я, аби нікому не заважала, а з першою частиною її, я погоджуюсь".
- "Та нормальна, можливо після тренування (бо в спортзалі наче), а може розкумарило на сонечку! Спочатку теж здалось дивно, але її манера мови — видно, що постановочна а-ля театральщина, тому що потім жваво пляше".
- "Та ну не схоже, ніс червоний через фільтр, а веде себе досить адекватно, як для її гіперактивності".
"І будуть обговорювати. Така вже доля публічності. Гірше, коли не обговорюють взагалі", — додав у коментарях сам Беспалов.
Наразі реакції Полякової на звинувачення не було.
