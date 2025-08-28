Оля Полякова збентежила дивною поведінкою: глядачі пишуть, що вона "під чимось" (фото)

Українська співачка Оля Полякова опублікувала сторіс, у яких звернулася до підписників та закликала менше хейтити одне одного, а більше займатися своїм життям.

Блогер Богдан Беспалов зазначив, що артистка начебто щось "вживала". На це звернули увагу й підписники.

"Вчора Полякова опублікувала серію дивних сторіс, які незабаром видалила. Підписники припускають, що Оля кокосила екзотичні рослини. В будь-якому випадку подібні сторіс, рухи, як говорить — сприймаються дивно", — написав блогер.

Втім, зазначимо, що сторіс через 20 годин після публікації досі на місці.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

"Ну, будьте ж ви одна до одної прихильна. Не будьте одна одній зміюками", — сказала знаменитість.

Українці по-різному відреагували на свіжі відео Полякової. Дехто звернув увагу, що це звична манера говорити для артистки:

"Ніс і правда червоний".

"А що не так вона сказала? Все по темі. Жінки гадюки, всі коменти на рахунок плаття Трінчер лиш від жінок".

"Під Брітні змахує".

"Хай собі кокосить на здоров'я, аби нікому не заважала, а з першою частиною її, я погоджуюсь".

"Та нормальна, можливо після тренування (бо в спортзалі наче), а може розкумарило на сонечку! Спочатку теж здалось дивно, але її манера мови — видно, що постановочна а-ля театральщина, тому що потім жваво пляше".

"Та ну не схоже, ніс червоний через фільтр, а веде себе досить адекватно, як для її гіперактивності".

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

"І будуть обговорювати. Така вже доля публічності. Гірше, коли не обговорюють взагалі", — додав у коментарях сам Беспалов.

Фото: Скриншот из Telegram Фото: Скриншот из Telegram

Наразі реакції Полякової на звинувачення не було.

