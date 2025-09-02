Потап, Пивоваров і Полякова: скільки коштують приватні виступи українських артистів

Українські артисти продовжують дивувати гонорарами навіть під час війни. Продюсер та репер Потап відверто розповів про вартість своїх шоу, а також озвучив ціни на приватні виступи колег.

Related video

Український артист, який зараз активно перебудовує свою кар’єру під псевдонімом Slavic Balagan, заявив, що його гонорар за 45-хвилинний виступ коштує недорого за мірками США. Про це він розповів YouTube-каналу "Вершиленко & Ko".

Скільки коштує виступ Потапа

Артист сказав, що його приватний виступ коштує 25 тисяч доларів і наголосив, що в США такі суми не вважають великими, а сам він щоквартально інвестує разом із партнерами від 300 до 500 тисяч доларів у розвиток проєкту.

"Проєкт працює і приносить гроші. Вже є грошовий обіг. В середньому в такі проєкти в квартал вкладається від 300 до 500 тис. доларів. А на другий – третій рік він починає йти в "плюс" або виходити в нуль. Я вкладаю й залучаю інвестиції, бізнес-формула. Це люди-бізнесмени, але не можу їх називати, це таємниця. 25 тис. доларів коштує Slavic Balagan за 45 хв. Замовляє купа людей", — сказав Потап.

Скільки коштують виступи Пивоварова і Полякової

Також продюсер розповів про гонорари інших популярних українських зірок. За його словами, виступ Артема Пивоварова коштує близько 60 тисяч доларів, а виступ Олі Полякової на приватному заході оцінюється у 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, артист похвалився схудненням на 25 кг.