"Вони приховують": в Потапа і Насті Каменських начебто є син в Іспанії, — Люкс ФМ

Українська співачка Настя Каменських та репер Потап начебто вже мають спільну дитину. Поширилися чутки, що син зіркової пари живе в Іспанії, а батьки його приховують від публіки.

Міла Єрємєєва, Артур Адамов та Женя Фешак зібралися, щоб обговорити на YouTube-каналі "Радіо Люкс" свіжі плітки про місцевих знаменитостей. Вони заговорили про ймовірну особисту таємницю Потапа та Насті, які одружені з 2019 року.

Потап та Настя Каменських, ймовірно, уже стали батьками спільної дитини

"Ми про Потапа і Настю будемо говорити, що вони готуються стати батьками?" — спитала Єрємєєва.

На що Адамов висловив припущення, що в них уже народився син: "Взагалі, памʼятаєте, ходили чутки, коли Настя була дуже така в тілі, що вона вже тоді народила дитину. І вони її просто приховують. Дуже довго вони в стосунках і дітей немає".

Фешак підтримав колегу, додавши, що співачка народила хлопчика. І наразі той начебто живе в Іспанії.

"А як звати? Педро?" — пожартувала Міла, додавши, що той, ймовірно, народився в Україні, тому має українське імʼя.

Офіційно про народження дитини Настя Каменських і Потап ніколи не повідомляли. Останні роки ходили чутки про їхнє розлучення. Зокрема, і Артур Адамов говорив про це.

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потам і Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні. З собачкою у лісі гуляє — я бачив в Instagram. Я не можу зрозуміти, чому це вона в Україні. Вони ж разом їхали. Вона дуже швидко повернулася", — казав блогер.

Зіркове подружжя одружилося у травні 2019 року, що стало сюрпризом для фанатів, адже ті до останнього приховували свій роман. До цього Потап був у шлюбі з Іриною Горовою, яка народила йому сина Андрія.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменських та Потап хочуть стати батьками

У лютому 2025 року репер в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю розкрив свої бажання стати ще не один раз батьком.

"Я б хотів ще чотирьох (дітей, — Ред.). Але тут уже таке питання. Не тільки до мене, а й до Всесвіту. Вона (Настя Каменських, — Ред.) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", — казав Олексій.

