"Они скрывают": у Потапа и Насти Каменских якобы есть сын в Испании, — Люкс ФМ

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап якобы уже имеют общего ребенка. Распространились слухи, что сын звездной пары живет в Испании, а родители его скрывают от публики.

Мила Еремеева, Артур Адамов и Женя Фешак собрались, чтобы обсудить на YouTube-канале "Радио Люкс" свежие сплетни о местных знаменитостях. Они заговорили о вероятной личной тайне Потапа и Насти, которые женаты с 2019 года.

Потап и Настя Каменских, вероятно, уже стали родителями общего ребенка

"Мы про Потапа и Настю будем говорить, что они готовятся стать родителями?" — спросила Еремеева.

На что Адамов высказал предположение, что у них уже родился сын: "Вообще, помните, ходили слухи, когда Настя была очень такая в теле, что она уже тогда родила ребенка. И они его просто скрывают. Очень долго они в отношениях и детей нет".

Фешак поддержал коллегу, добавив, что певица родила мальчика. И сейчас тот вроде бы живет в Испании.

"А как зовут? Педро?" — пошутила Мила, добавив, что тот, вероятно, родился в Украине, поэтому имеет украинское имя.

Официально о рождении ребенка Настя Каменских и Потап никогда не сообщали. Последние годы ходили слухи об их разводе. В частности, и Артур Адамов говорил об этом.

"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских расстались. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой в лесу гуляет — я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась", — говорил блогер.

Звездные супруги поженились в мае 2019 года, что стало сюрпризом для фанатов, ведь те до последнего скрывали свой роман. До этого Потап был в браке с Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменских и Потап хотят стать родителями

В феврале 2025 года рэпер в интервью российскому журналисту Юрию Дудю раскрыл свои желания стать еще не один раз отцом.

"Я бы хотел еще четверых (детей, — Ред.). Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и к Вселенной. Она (Настя Каменских, — Ред.) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", — говорил Алексей.

