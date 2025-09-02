20-річна донька Полякової, яка нещодавно вийшла заміж, похизувалася новою квартирою в США

Марія Полякова повідомила про переїзд в нове житло в США, де вона буде проживати із сусідами. Цікаво, що наразі невідомо, чи буде з нею жити її чоловік, за якого вона нещодавно вийшла заміж.

20-річна донька співачки Олі Полякової Марія повідомила, що вона переїхала у нову квартиру в Сполучених Штатах Америки. Про це вона зняла stories в своєму Instagram.

На відео видно простору квартиру з ймовірно трьома особистими кімнатами та однією загальною. Дівчина розповіла, що проживатиме із сусідами, проте не зазначила, з ким саме.

Марія показала, що більшість кімнат ще пустує, наразі вони з сусідами розбирають речі, однак один із них уже встиг облаштувати в кімнаті ліжко, на відміну від неї.

Донька артистки пообіцяла записати великий влог про свій переїзд і розповісти про все детальніше.

Донька Полякової вийшла заміж

Зазначимо, що донька Олі Полякової нещодавно офіційно вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Дівчина навіть викликала між людьми чутки про вагітність через швидкий перебіг подій, однак згодом їх заперечила.

Наразі дитина артистки здобуває музичну освіту в американському коледжі Berklee. Її чоловік також навчається там. Вони разом грають у гурті. Проте, чи проживатимуть вони разом на новій квартирі наразі невідомо, бо Марія не розповіла про це.

Додамо, що бойфренд освідчився доньці Полякової на яхті. Він тримав у руках букет квітів, виголосив промову, а потім став на одне коліно та запропонував Маші вийти за нього заміж. А та відповіла згодою.

