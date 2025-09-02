20-летняя дочь Поляковой, которая недавно вышла замуж, похвасталась новой квартирой в США

Мария Полякова сообщила о переезде в новое жилье в США, где она будет проживать с соседями. Интересно, что пока неизвестно, будет ли с ней жить ее муж, за которого она недавно вышла замуж.

20-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария сообщила, что она переехала в новую квартиру в Соединенных Штатах Америки. Об этом она сняла stories в своем Instagram.

На видео видно просторную квартиру с вероятно тремя личными комнатами и одной общей. Девушка рассказала, что будет проживать с соседями, однако не указала, с кем именно.

Мария показала, что большинство комнат еще пустует, пока они с соседями разбирают вещи, однако один из них уже успел обустроить в комнате кровать, в отличие от нее.

Дочь артистки пообещала записать большой влог о своем переезде и рассказать обо всем детальнее.

Дочь Поляковой вышла замуж

Отметим, что дочь Оли Поляковой недавно официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка даже вызвала между людьми слухи о беременности из-за быстрого хода событий, однако впоследствии их опровергла.

Сейчас ребенок артистки получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе. Однако, будут ли они проживать вместе на новой квартире пока неизвестно, потому что Мария не рассказала об этом.

Добавим, что бойфренд сделал предложение дочери Поляковой на яхте. Он держал в руках букет цветов, произнес речь, а затем стал на одно колено и предложил Маше выйти за него замуж. А та ответила согласием.

