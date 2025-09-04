Поддержите нас UA
Стиль жизни

В больнице под капельницами: Полякова рассказала, что с ней произошло (фото)

Оля Полякова попала в больницу
Фото: Instagram polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова попала в больницу перед своим концертом в Черновцах. Исполнительница призналась, что в очередной раз ее "подкосил" коронавирус.

Полякова всегда поет вживую, поэтому бережет голосовые связки. В Instagram она рассказала, что именно делала в больнице.

"Что со мной случилось? Я переболела ковидом еще одним. Это, наверное, уже пятый или шестой у меня был. В начале лета. Он дал мне осложнения на голосовые связки. И вот я их, как говорится, реанимирую. Чтобы звучать для вас прекрасно", — рассказала звезда сцены.

Артистка подчеркнула, что никогда не поет "под плюс".

"Я бы, может, и пела, но я под фонограмму не попадаю", — пошутила Полякова.

В больнице ей давали мед и легкие блюда.

Ранее певица показала, как медицинская работница делает различные манипуляции с ее горлом. Среди них была длинная трубка, которую Полякова должна была погрузить себе в рот и электрические датчики, прикрепленные к шее знаменитости.

Исполнительница призналась, что трубка была достаточно горячей, а электроды чуть не ударили ее током.

"Сейчас будут током бить мои связки. Все хорошо... Врубайте!" — пошутила она.

