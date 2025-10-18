Полякова розкрила справжнє прізвище старшої доньки: було секретом роками

Українська співачка Оля Полякова розкрила, яке прізвище насправді носить її старша донька Маша, яка живе в США та нещодавно вийшла заміж за іноземця.

20-річна Маша, попри "бренд" у соцмережах, має в паспорті батькове прізвище — Буряковська. Про це її зіркова мама вперше розповіла в шоу "Дорослі дівчата".

Справжнє прізвище Маші

Цікаво, що в соцмережах та публічному полі дівчина відома як Маша Полякова. А в документах вона має прізвище свого батька, українського бізнесмена Вадима Буряковського.

Під час шоу "Дорослі дівчатка" Маша Єфросиніна та Оля Полякова заговорили про заміжжя 20-річної Маші у США. На запитання, чи змінювала дівчина прізвище після весілля, артистка зазначила: "Хто таке прізвище змінює? Тим більше, що вона Буряковська".

Маша Буряковська з чоловіком Фото: instagram.com/marypoppers1/

На це Маша Єфросиніна здивувалася, оскільки публічно донька співачки позиціює себе як Маша Полякова. На це її зіркова мама розвела руками, додавши, що це сценічне ім’я, а не справжнє.

Донька Олі Полякової Фото: instagram.com/marypoppers1/

Окрім Маші, у знаменитості також є донька Аліса, якій нещодавно виповнилося 14 років. З бізнесменом Вадимом Буряковським артистка перебуває у шлюбі понад 20 років.

Тим часом Маша навчається в США та займається музикою. Влітку вона вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.

