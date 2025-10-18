Полякова розкрила справжнє прізвище старшої доньки: було секретом роками
Українська співачка Оля Полякова розкрила, яке прізвище насправді носить її старша донька Маша, яка живе в США та нещодавно вийшла заміж за іноземця.
20-річна Маша, попри "бренд" у соцмережах, має в паспорті батькове прізвище — Буряковська. Про це її зіркова мама вперше розповіла в шоу "Дорослі дівчата".
Справжнє прізвище Маші
Цікаво, що в соцмережах та публічному полі дівчина відома як Маша Полякова. А в документах вона має прізвище свого батька, українського бізнесмена Вадима Буряковського.
Під час шоу "Дорослі дівчатка" Маша Єфросиніна та Оля Полякова заговорили про заміжжя 20-річної Маші у США. На запитання, чи змінювала дівчина прізвище після весілля, артистка зазначила: "Хто таке прізвище змінює? Тим більше, що вона Буряковська".
На це Маша Єфросиніна здивувалася, оскільки публічно донька співачки позиціює себе як Маша Полякова. На це її зіркова мама розвела руками, додавши, що це сценічне ім’я, а не справжнє.
Окрім Маші, у знаменитості також є донька Аліса, якій нещодавно виповнилося 14 років. З бізнесменом Вадимом Буряковським артистка перебуває у шлюбі понад 20 років.
Тим часом Маша навчається в США та займається музикою. Влітку вона вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Оля Полякова заявила про бажання взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026.
- Виконавиця привітала свою меншу доньку Алісу з 14-м днем народження.
Крім того, пародист співачки обурив глядачів своєю поведінкою.