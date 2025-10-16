Полякова зібралася на Євробачення та просить змінити правила (фото)

Українська співачка Оля Полякова заявила про бажання взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2026, яке пройде у травні у Відні. Артистка написала офіційне звернення до "Суспільного", аби ті змінили правила пісенного конкурсу.

Судячи з усього, Полякова хоче, аби оргкомітет дозволив брати участь музикантам, які після 2014 року відвідували Росію, хоча вона про це прямо і не написала. Заявою виконавиця поділилася в соцмережах 16 жовтня.

За словами знаменитості, Україна та її культурне середовище змінились за понад 10 років війни.

"Я щиро підтримую ідею відкритого, чесного, європейського відбору. Але справжня відкритість — це не тільки про правила, а й про готовність оновлювати ці правила тоді, коли вони перестають відповідати часу", — написала зірка сцени.

Артистка вже не раз висловлювала бажання представити Україну на Євробаченні та має готову пісню, створену зі шведським музикантом Андерсом Хенссоном.

"Правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені", — наголосила Полякова.

Востаннє співачка їздила до країни-окупанта у 2015 році, після чого більше там не була і не давала концертів.

А обмеження для учасників Нацвідбору запровадили після скандалу з Maruv у 2019 році, яка активно гастролювала в РФ і відмовилася від участі в Євробаченні.

Коли буде Євробачення-2026

Австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025 у травні, тому "везе" конкурс до Відня наступного року. Втім, конкурс уже супроводжується низкою скандалів, зокрема кілька країн можуть відмовитися від участі через Ізраїль.

Перший півфінал відбудеться 12 травня;

Другий півфінал — 14 травня;

Гранд-фінал — 16 травня.

