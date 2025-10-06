Полякова показала рідкісні кадри 14-річної доньки та як вона змінює імідж (фото)

Українська співачка Оля Полякова привітала свою меншу доньку Алісу з 14-м днем народження. Артистка показала рідкісні фото іменинниці, яка помітно подорослішала.

В Instagram зіркова мама зворушливо звернулася до підлітка. Співачка підкреслила Алісину силу, незалежність і власний характер.

Донька Олі Полякової вже досить активно експериментує із зовнішністю — а саме змінює колір волосся на яскравий.

"Дорога моя, кохана донечко, моя молодшенька! Ти вже майже доросла, і я не перестаю дивуватися, якою самостійною, незламною, наполегливою та цілеспрямованою дівчиною ти виросла. З тобою я переконалася: дітей не можна "виховати" за якимось сценарієм, адже вони народжуються вже з власним характером і внутрішнім світлом", — зазначила зіркова мама.

Аліса Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Ба більше, Оля Полякова зізналася, що ще з трирічного віку іменинниця мала власну думку та завжди самостійно приймала рішення — щодо вибору іграшок, підбору одягу та взуття. Наразі Аліса обирає свій шлях, мрії та майбутню професію, слухаючи лише серце.

"Це дивовижна якість, яка вчить мене, контролюючу маму, бути прийнятливою, довіряти тобі й підтримувати. Ти — прекрасна, розумна, сильна, красива. Ти для мене водночас і учень, і вчитель. Я щаслива, що можу йти поруч із тобою", — додала виконавиця.

До привітань приєдналися й інші українські зірки:

"Розквітає наша сувора принцеса))) З днем народження твоєї квітки, Королево", — написала Маша Єфросиніна.

"Красуня! Хай всі мрії здійснюються!" — зазначила Лілія Подкопаєва.

"Вітаю красуню", — додала співачка KOLA.

