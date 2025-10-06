Полякова показала редкие кадры 14-летней дочери и как она меняет имидж (фото)

Украинская певица Оля Полякова поздравила свою младшую дочь Алису с 14-м днем рождения. Артистка показала редкие фото именинницы, которая заметно повзрослела.

В Instagram звездная мама трогательно обратилась к подростку. Певица подчеркнула Алисину силу, независимость и собственный характер.

Дочь Оли Поляковой уже довольно активно экспериментирует с внешностью — а именно меняет цвет волос на яркий.

"Дорогая моя, любимая доченька, моя младшенькая! Ты уже почти взрослая, и я не перестаю удивляться, какой самостоятельной, несокрушимой, настойчивой и целеустремленной девушкой ты выросла. С тобой я убедилась: детей нельзя "воспитать" по какому-то сценарию, ведь они рождаются уже с собственным характером и внутренним светом", — отметила звездная мама.

Алиса Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Более того, Оля Полякова призналась, что еще с трехлетнего возраста именинница имела собственное мнение и всегда самостоятельно принимала решения — по выбору игрушек, подбору одежды и обуви. Сейчас Алиса выбирает свой путь, мечты и будущую профессию, слушая только сердце.

"Это удивительное качество, которое учит меня, контролирующую маму, быть приемлемой, доверять тебе и поддерживать. Ты — прекрасная, умная, сильная, красивая. Ты для меня одновременно и ученик, и учитель. Я счастлива, что могу идти рядом с тобой", — добавила исполнительница.

Дочь Оли Поляковой Фото: Instagram polyakovamusic

К поздравлениям присоединились и другие украинские звезды:

"Расцветает наша суровая принцесса)))) С днем рождения твоего цветка, Королева", — написала Маша Ефросинина.

"Красавица! Пусть все мечты сбываются!" — отметила Лилия Подкопаева.

"Поздравляю красавицу", — добавила певица KOLA.

Дочери Оли Поляковой исполнилось 14 лет Фото: Instagram polyakovamusic

