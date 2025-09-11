Полякову на концерте подкололи за хиты на русском: как она выкрутилась (видео)

Украинская певица Оля Полякова на концерте в Ужгороде пригласила на сцену маленького мальчика. Тот сказал, что любит артистку с двух лет, когда она еще пела на русском.

На "замечание" Оля Полякова отреагировала традиционно с юмором, чем насмешила публику. А видео распространяется в Instagram.

Оля Полякова пообщалась с маленьким поклонником

"Я вас люблю с двух лет. Вы тогда на русском пели", — сказал мальчик.

"Хорошая память у ребенка. Лучше была бы немного хуже. Надеюсь, ты когда-то подрастешь и все плохое забудется", — ответила исполнительница и засмеялась.

Зрители концерта после этого громко засмеялись. Тем временем пользователи сети обратили внимание на чувство юмора знаменитости:

"Она хорошо выкрутилась".

"Чувство юмора у Оли — топ".

"Достойно ответила. Молодец".

"Некоторые комментарии все такие правильные. Уважаемые, а кто тогда поддерживал российскую музыку — разве не вы? Было да и было, главное сделать выводы и не делать таких ошибок в будущем!".

Само видео набрало уже более 800 тысяч просмотров.

