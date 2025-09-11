Полякову на концерті підкололи за хіти російською: як вона викрутилася (відео)
Українська співачка Оля Полякова на концерті в Ужгороді запросила на сцену маленького хлопчика. Той сказав, що любить артистку з двох років, коли вона ще співала російською.
На "зауваження" Оля Полякова відреагувала традиційно з гумором, чим насмішила публіку. А відео шириться в Instagram.
"Я вас люблю з двох років. Ви тоді на російському співали", — сказав хлопчик.
"Хороша пам’ять у дитини. Краще була б трохи гірша. Надіюсь, ти колись підростеш і все погане забудеться", — відповіла виконавиця і засмілася.
Глядачі концерту після цього гучно засміялися. Тим часом користувачі мережі звернули увагу на почуття гумору знаменитості:
- "Гарно викрутилася".
- "Почуття гумору у Олі — топ".
- "Достойно відповіла. Молодець".
- "Деякі коментарі всі такі правильні. Шановні, а хто тоді підтримував російську музику — хіба не ви? Було та й було, головне зробити висновки і не робити таких помилок у майбутньому!".
Саме відео набрало вже понад 800 тисяч переглядів.
