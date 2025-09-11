Полякову на концерті підкололи за хіти російською: як вона викрутилася (відео)

Українська співачка Оля Полякова на концерті в Ужгороді запросила на сцену маленького хлопчика. Той сказав, що любить артистку з двох років, коли вона ще співала російською.

На "зауваження" Оля Полякова відреагувала традиційно з гумором, чим насмішила публіку. А відео шириться в Instagram.

Оля Полякова поспілкувалася з маленьким прихильником

"Я вас люблю з двох років. Ви тоді на російському співали", — сказав хлопчик.

"Хороша пам’ять у дитини. Краще була б трохи гірша. Надіюсь, ти колись підростеш і все погане забудеться", — відповіла виконавиця і засмілася.

Глядачі концерту після цього гучно засміялися. Тим часом користувачі мережі звернули увагу на почуття гумору знаменитості:

"Гарно викрутилася".

"Почуття гумору у Олі — топ".

"Достойно відповіла. Молодець".

"Деякі коментарі всі такі правильні. Шановні, а хто тоді підтримував російську музику — хіба не ви? Було та й було, головне зробити висновки і не робити таких помилок у майбутньому!".

Саме відео набрало вже понад 800 тисяч переглядів.

