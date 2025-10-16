Полякова собралась на Евровидение и просит изменить правила (фото)

Украинская певица Оля Полякова заявила о желании принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2026, которое пройдет в мае в Вене. Артистка написала официальное обращение к "Суспільному", чтобы те изменили правила песенного конкурса.

Related video

Судя по всему, Полякова хочет, чтобы оргкомитет разрешил участвовать музыкантам, которые после 2014 года посещали Россию, хотя она об этом прямо и не написала. Заявлением исполнительница поделилась в соцсетях 16 октября.

По словам знаменитости, Украина и ее культурная среда изменились за более чем 10 лет войны.

"Я искренне поддерживаю идею открытого, честного, европейского отбора. Но настоящая открытость — это не только о правилах, но и о готовности обновлять эти правила тогда, когда они перестают соответствовать времени", — написала звезда сцены.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Артистка уже не раз выражала желание представить Украину на Евровидении и имеет готовую песню, созданную со шведским музыкантом Андерсом Хенссоном.

"Правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности. Поэтому важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене", — подчеркнула Полякова.

Последний раз певица ездила в страну-оккупанта в 2015 году, после чего больше там не была и не давала концертов.

А ограничения для участников Нацотбора ввели после скандала с Maruv в 2019 году, которая активно гастролировала в РФ и отказалась от участия в Евровидении.

Когда будет Евровидение-2026

Австрийский певец JJ стал победителем Евровидения-2025 в мае, поэтому "везет" конкурс в Вену в следующем году. Впрочем, конкурс уже сопровождается рядом скандалов, в частности несколько стран могут отказаться от участия из-за Израиля.

Первый полуфинал состоится 12 мая;

Второй полуфинал — 14 мая;

Гранд-финал — 16 мая.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, пародист Оли Поляковой возмутил зрителей своим поведением.