Испания первой из "большой пятерки" бойкотирует Евровидение, если поедет Израиль: детали скандала

Государственный испанский вещатель заявил, что снимет участие в следующем конкурсе в Вене, если Израиль не будет исключен из-за войны в Газе.

Испания стала очередной страной, которая заявила, что не будет участвовать в следующем песенном конкурсе Евровидение-2026, если поедет Израиль. Об этом пишет Guardian.

Испания угрожает отказаться от участия в Евровидении-2026

Члены правления государственного вещателя RTVE проголосовали большинством голосов за бойкот конкурса, если Израиль будет среди стран, которые подадут участника в следующем году.

Это делает Испанию первой из "большой пятерки" стран Евровидения (еще Франция, Германия, Италия и Великобритания), кто может отказаться от участия в 2026 году.

Решение было принято в тот же день, когда комиссия ООН по расследованию пришла к выводу, что Израиль совершает геноцид в Газе. Подобные решения по Евровидению уже были приняты Словенией, Ирландией и Нидерландами.

RTVE заявила: "В июле RTVE обратилась к EBU [Европейскому вещательному союзу, который проводит Евровидение] с просьбой о серьезном и глубоком обсуждении участия Израиля в следующем фестивале Евровидения. Другие страны поддержали просьбу Испании".

В 2025 году Испанию представляла певица Melody

Это решение не повлияет на ежегодный конкурс, на котором Испания выбирает своего участника на Евровидении, поскольку это мероприятие является "фестивалем с собственной полностью устоявшейся репутацией".

Следующий песенный конкурс Евровидение состоится в Вене в мае.

Исландский общественный вещатель RÚV тем временем заявил, что рассматривает свою позицию и "оставляет за собой право отказаться от участия".

В 2025 году Израиль представляла певица Yuval Raphael

Мартин Грин, директор песенного конкурса, отреагировал так: "Мы понимаем беспокойство и глубокие взгляды относительно продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Мы все еще консультируемся со всеми членами EBU, чтобы собрать мнения о том, как мы управляем участием и геополитической напряженностью вокруг песенного конкурса Евровидение... Каждый член должен решить, хочет ли он участвовать в конкурсе, и мы будем уважать любое решение вещателей".

Национальный общественный вещатель Израиля Kan уже решил, что хочет принять участие.

