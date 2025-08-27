Сказочная атмосфера: появились первые кадры места, где пройдет Евровидение-2026

Организаторы Евровидения-2026 впервые показали, как будет выглядеть EuroVillage в Вене, где пройдет юбилейный песенный конкурс в мае следующего года. Подготовка к громкому событию уже идет полным ходом.

Городок для еврофанов будет на Ратушной площади в самом центре столицы Австрии. Он будет работать с 10 до 17 мая, а посетить локацию можно будет ежедневно с 11:00 до полуночи. Об этом сообщает общественный австрийский вещатель ORF.

Венская Ратушная площадь вместе с ареной Штадтхалле как местом проведения станет сердцем Евровидения-2026. Начальный рендеринг дает представление о том, что ждет посетителей в городке.

Как стало известно, на больших экранах будут транслировать полуфиналы и финал песенного конкурса. Кроме этого, еврофанов ждут концерты, выступления диджеев и световые шоу.

Говорят, что Евровидение принесет Вене более 52 миллионов евро прибыли и будет создано около 550 новых рабочих мест.

Вена будет принимать Евровидение-2026 Фото: ORF

С 10 по 17 мая 2026 года Ратушная площадь превратится в городок Евровидения, который будет открыт ежедневно с 11:00 до полуночи, вход бесплатный.

Вена будет опираться на опыт, полученный во время проведения песенного конкурса Евровидение-2015. Особое внимание будет уделено безопасности. Неделя Евровидения официально начнется церемонией открытия в Венской ратуше. Еще одной изюминкой станет знаменитый "Бирюзовый ковер", где все делегации представят себя болельщикам. Бирюзовый ковер простирается полукругом через площадь Ратуши.

Арена в Вене Фото: Instagram

Когда будет Евровидение-2026

Австрийский певец JJ стал победителем Евровидения-2025, поэтому "везет" конкурс в столицу своей страны в следующем году.

Первый полуфинал состоится 12 мая;

Второй полуфинал — 14 мая;

Гранд-финал — 16 мая.

