Недалеко от Украины: в каком городе и когда пройдет юбилейное Евровидение-2026

Австрия готовится принять юбилейное 70-е Евровидение. Масштабное шоу состоится в столице страны — Вене. Это решение после длительных консультаций подтвердила австрийская телерадиокомпания ORF. Организаторы обещают, что следующий конкурс станет особенным — с оригинальной концепцией.

Последний раз Вена принимала Евровидение в 2015 году, и тогда конкурс также был юбилейным — 60-м в истории конкурса. Кроме того, объявили локацию — это многофункциональная арена Wiener Stadthalle, способная вместить десятки тысяч зрителей и обеспечить все технические потребности Европейского вещательного союза (EBU).

Даты проведения Евровидения в 2026 году

Первый полуфинал состоится 12 мая;

Второй полуфинал — 14 мая;

Гранд-финал запланирован на 16 мая.

Поскольку Австрия — это одна из ближайших к Украине стран в Восточной Европе, украинские фанаты без особого труда смогут приехать на праздник музыки.

Столица Австрии примет Евровидение в следующем году Фото: Eurovoix

Слоган Евровидения-2026 — "Europe, shall we dance?" ("Европа, потанцуем?"). Он символизирует единство, праздничное настроение и радостные эмоции, которые должно подарить шоу. Креативную и техническую подготовку возглавляет команда ORF под руководством продюсеров Михаэля Крьона и Штефана Цехнера.

Первые споры на Евровидении

Интересно, что проведение конкурса уже вызывает дискуссии в Австрии. Стоимость организации оценивают в более чем 30 млн евро. Общественность опасается, что ORF не выдержит такого финансового бремени. Впрочем, опыт 2015 года показал, что расходы оправданы: тогда город получил около 30 млн евро прибыли и огромное международное внимание.

Политический контекст тоже добавляет интриги. Победитель Евровидения-2025 уже призвал исключить Израиль из конкурса из-за ситуации в Газе, а это может стать одной из главных тем дискуссий в будущем.

Певец JJ стал победителем Евровидения-2025 Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Кстати, столица Австрии принимала конкурс уже дважды — в 1967 и 2015 годах.

