Неподалік України: в якому місті й коли пройде ювілейне Євробачення-2026

Австрія готується прийняти ювілейне 70-те Євробачення. Масштабне шоу відбудеться у столиці країни — Відні. Це рішення після тривалих консультацій підтвердила австрійська телерадіокомпанія ORF. Організатори обіцяють, що наступний конкурс стане особливим — з оригінальною концепцією.

Востаннє Відень приймав Євробачення у 2015 році, і тоді конкурс також був ювілейним — 60-м в історії конкурсу. Окрім того, розголошена локація — це багатофункціональна арена Wiener Stadthalle, здатна вмістити десятки тисяч глядачів і забезпечити всі технічні потреби Європейської мовної спілки (EBU).

Дати проведення Євробачення у 2026 році

Перший півфінал відбудеться 12 травня;

Другий півфінал — 14 травня;

Гранд-фінал заплановано на 16 травня.

Оскільки Австрія — це одна з найближчих до України країн в Східній Європі, українські фанати без особливих зусиль зможуть приїхати на свято музики.

Столиця Австрії прийме Євробачення у наступному році Фото: Eurovoix

Слоган Євробачення-2026 — "Europe, shall we dance?" ("Європо, потанцюємо?"). Він символізує єдність, святковий настрій та радісні емоції, які має подарувати шоу. Креативну та технічну підготовку очолює команда ORF під керівництвом продюсерів Міхаеля Крьона та Штефана Цехнера.

Перші суперечки на Євробаченні

Цікаво, що проведення конкурсу вже викликає дискусії в Австрії. Вартість організації оцінюють у понад 30 млн євро. Громадськість побоюється, що ORF не витримає такого фінансового тягаря. Утім, досвід 2015 року показав, що витрати виправдані: тоді місто отримало близько 30 млн євро прибутку та величезну міжнародну увагу.

Політичний контекст теж додає інтриги. Переможець Євробачення-2025 вже закликав виключити Ізраїль із конкурсу через ситуацію в Газі, а це може стати однією з головних тем дискусій у майбутньому.

Співак JJ став переможцем Євробачення-2025 Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

До речі, столиця Австрії приймала конкурс вже двічі — у 1967 та 2015 роках.

