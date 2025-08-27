Казкова атмосфера: з'явились перші кадри місця, де пройде Євробачення-2026

Організатори Євробачення-2026 вперше показали, який вигляд матиме EuroVillage у Відні, де пройде ювілейний пісенний конкурс у травні наступного року. Підготовка до гучної події вже йде повним ходом.

Містечко для єврофанів буде на Ратушній площі у самому центрі столиці Австрії. Воно працюватиме з 10 до 17 травня, а відвідати локацію можна буде щодня з 11:00 до опівночі. Про це повідомляє суспільний австрійський мовник ORF.

Віденська Ратушна площа разом з ареною Штадтхалле як місцем проведення стане серцем Євробачення-2026. Початковий рендеринг дає уявлення про те, що чекає на відвідувачів у містечку.

Як стало відомо, на великих екранах транслюватимуть півфінали та фінал пісенного конкурсу. Крім цього, на єврофанів чекають концерти, виступи діджеїв і світлові шоу.

Кажуть, що Євробачення принесе Відню понад 52 мільйони євро прибутку і буде створено близько 550 нових робочих місць.

Відень прийматиме Євробачення-2026 Фото: ORF

З 10 по 17 травня 2026 року Ратушна площа перетвориться на містечко Євробачення, яке буде відкрите щодня з 11:00 до півночі, вхід безкоштовний.

Відень спиратиметься на досвід, отриманий під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2015. Особлива увага буде приділена безпеці. Тиждень Євробачення офіційно розпочнеться церемонією відкриття у Віденській ратуші. Ще однією родзинкою стане знаменитий "Бірюзовий килим", де всі делегації представлять себе вболівальникам. Бірюзовий килим простягається півколом через площу Ратуші.

Арена у Відні Фото: Instagram

Коли буде Євробачення-2026

Австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025, тому "везе" конкурс до столиці своєї країни наступного року.

Перший півфінал відбудеться 12 травня;

Другий півфінал — 14 травня;

Гранд-фінал — 16 травня.

