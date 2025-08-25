Чи візьме Україна участь в Євробаченні-2026: офіційна заява

Україна візьме участь у 70-му пісенному конкурсі Євробачення. Ювілейне шоу відбудеться у Відні, Австрія, після перемоги JJ з піснею Wasted Love у швейцарському Базелі у травні.

Related video

Суспільне офіційно підтвердило участь України в 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, який відбудеться в Австрії. У наступному році Євробачення буде вагомою музичною подією, адже цей конкурс ювілейний.

"Масштабні заходи, посилена увага медіа — це те, чого варто очікувати. Для України це можливість зазвучати ще гучніше і вкотре підтвердити нашу силу та неповторність нашої музичного ДНК", — заявила Оксана Скибінська, голова делегації від України на Євробаченні.

Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, українці хочуть довести, що передусім наша країна "вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом із гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни".

"Ювілейний конкурс, до якого буде прикута увага світу, — якраз найкраща для цього нагода", — додала Скибінська.

Коли буде Євробачення у 2026 році

Після того, як австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025 в Базелі, масштабне шоу відбудеться у столиці країни — Відні. А саме на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

JJ переміг на Євробаченні-2025 Фото: Instagram

Перший півфінал відбудеться 12 травня;

Другий півфінал — 14 травня;

Гранд-фінал заплановано на 16 травня.

Слоган Євробачення-2026 — "Europe, shall we dance?" ("Європо, потанцюємо?"). Креативну та технічну підготовку очолює команда ORF під керівництвом продюсерів Міхаеля Крьона та Штефана Цехнера.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Учасника національного відбору на Євробачення-2025 BRYKULETS обікрали.

Вартість проведення конкурсу вже викликає дискусії в Австрії.

До речі, Фокус вів текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2025.