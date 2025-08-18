"Поверніть гроші": відомого українського співака пограбували (фото)

Українського співака Івана Іщенка (BRYKULETS), учасника національного відбору на Євробачення-2025, обікрали. Він звернувся до крадіїв та попросив повернути вкрадене, показавши, як плаче його дівчина Ліза.

Співак розповів в Instagram, що його помешкання хтось обікрав. "Якщо у вашого друга або знайомого якось різко зʼявилося багато грошей, дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші. Це наші гроші. Це Лізині гроші, Ліза плаче, Ліза ридає. Поверніть гроші. Ми вам навіть трохи залишимо, за такий красивий джентельменський вчинок", — сказав артист.

Зокрема, музикант показав середній палець злодіям.

"Сподіваюсь, це побачить той, хто обніс мою хату", — написав Іщенко.

BRYKULETS пограбували Фото: Instagram

Подробиць про обставини інциденту BRYKULETS поки не розкриває.

BRYKULETS Фото: Instagram

Хто такий BRYKULETS

BRYKULETS — український співак з Миргорода, яскравий представник авторського поп-хіп-хоп-фанку. Його справжнє ім’я — Іван Іщенко. Артист брав участь у нацвідборі на Євробачення-2025 з піснею "Кришталі".

BRYKULETS має значне охоплення на платформах — приблизно 224 000 місячних слухачів на Spotify. Його сингли активно обговорюються і набирають мільйони переглядів у TikTok та YouTube.

