Лобода несподівано зробила зауваження російськомовним українцям: як ті відреагували (відео)

Напередодні перед виступом у грузинському Батумі співачка Світлана Лобода поспілкувалася з групою фанатів, які, як виявилося, з її рідного Ірпеня. Почувши це, артистика швидко перейшла на українську мову.

Лобода поцікавилася, чому ті продовжують говорити російською, якщо вони з України. Відео поширила фан-група зірки в соцмережах.

Світлана Лобода зробила зауваження російськомовним українцям

"З Ірпеня? Та ви що?! Мамамія! Вау! Це круто. То чому ж ви не говорите українською? Це ж класно говорити нашою мовою", — емоційно відреагувала уродженка Ірпеня.

Після зауваження одна з дівчат перейшла на українську і підкреслила, що вони можуть вільно говорити нею.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що сама Лобода й надалі спілкується та співає переважно російською. Співачка пояснювала це тим, що хоче бути зрозумілою для ширшої міжнародної аудиторії.

Українці в коментарях розкритикували співачку за неоднозначність її позиції:

"Питає, чому не говорять укр мовою, хоча сама співає й говорить російською".

"Лобода, не разочаровуй".

"Надто сильно вона себе пов'язувала з росією щоб зараз отак сходу їй це все пробачити".

"Як вона перевзувається казково".

Відео набрало майже 100 тисяч переглядів.

Як Світлана Лобода ставиться до української мови

Раніше в інтервʼю Фокусу артистка говорила, що не припиняла створювати музику українською з початку свого шляху.

"Це мова моєї країни, її звучання завжди буде для мене особливим. Українська додає глибини та мелодійності, а завдяки багатству лексики — півтонів, нових значень, які завжди проживаю у пісні… У мене ніколи не було проблем з мовою, я виросла в Ірпені, закінчила українську школу. Для збагачення лексики я інколи читаю українською, слухаю інтерв’ю. Моя молодша донька Тільда вчить вірші українською і займається з викладачем", — зазначала Лобода.

