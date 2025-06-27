"Донька вчить вірші українською": Світлана Лобода про мову, хіти Козловського і карму для росіян

27 червня відбулась світова прем’єра нового україномовного мініальбому Світлани Лободи під назвою "18". До збірки увійшли чотири нові композиції у різних жанрових комбінаціях — від індастріал до інді та навіть даркпоп.

Related video

Музику до більшості треків написала сама LOBODA, а от автором текстів виступив Андрій Парфьонов.

"Я працювала над цим альбомом з великим натхненням і задоволенням. Саме такою я відчуваю сучасну українську попмузику — вільною, сміливою, з яскравим характером", — розповідає Світлана.

Напередодні офіційного релізу Фокус поспілкувався з артисткою про шлях до українського звучання, значення мови, а також можливість перекладу старих хітів.

Наскільки для вас важливо (і чи важливо) створювати музику українською мовою?

— Я ніколи не припиняла створювати музику українською, з перших кроків на сцені. Це мова моєї країни, її звучання завжди буде для мене особливим. Українська додає глибини та мелодійності, а завдяки багатству лексики — півтонів, нових значень, які завжди проживаю у пісні.

Лобода записала нові україномовні пісні Фото: LOBODA

⁠Які власні пісні вам найбільше подобаються: українською мовою чи російською? Чому?

— Люблю кожну свою пісню на момент її релізу, інакше б жодна з них не побачила світ. Про вподобання краще спитати у прихильників. Окрім того, що відчуваю я сама, мені важливо, аби це резонувало з людьми, які вкладають у ці треки мільйони своїх історій в усіх куточках планети. Я знаходжусь в майже постійному світовому турі й дуже тішуся, коли українським пісням у весь голос підспівують люди з Балтії, Молдови, Казахстану, Грузії та інших країн, де не знають нашу мову. Це вкотре доводить силу музики.

Світлана Лобода: "Дуже тішуся, коли українським пісням у весь голос підспівують люди з Балтії, Молдови, Казахстану, Грузії та інших країн" Фото: LOBODA

Зараз багато виконавців перекладають свої старі хіти. Зокрема, дуже популярною знову стала пісня Віталія Козловського "Пінаколода". Як оцінюєте цей тренд?

— Я рада, що для когось це працює. Свою позицію я озвучила давно — перекладати треки не буду. В кожного з них своя історія і свій час, свої спогади з життя покоління. Вважаю, що це чесно і відносно до себе, і до людей. Загалом в житті не люблю повертатися до минулого, навпаки — іти вперед і творити майбутнє. Саме тому і з’явився альбом "18".

Світлана Лобода називає сучасну українську попмузику вільною та сміливою

Ви вільно спілкуєтесь українською, але чи зверталися за допомогою до репетиторів, щоб покращити свій рівень, вимову?

— У мене ніколи не було проблем з мовою, я виросла в Ірпені, закінчила українську школу. Для збагачення лексики я інколи читаю українською, слухаю інтерв’ю. Моя молодша донька Тільда вчить вірші українською і займається з викладачем.

Хто з представників російського шоубізнесу став для вас розчаруванням?

— Я понад 20 років на сцені й добре знаю, що таке шоубізнес. Тому користувалася загальновідомим правилом і не надто зачаровувалася в першу чергу (сміється). Звичайно, є ряд людей, про яких я була значно вищої думки, але це суто їх справа. Честь, правда та добро, на жаль, очевидний вибір не для всіх. Вірю в справедливість і знаю, що карма працює як годинник. А головне — я звикла відповідати лише за себе.

"Я ніколи не припиняла створювати музику українською", — Світлана Лобода Фото: LOBODA

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, чим захоплюються її доньки та чи спілкується з колишньою продюсеркою Нателлою Крапівіною.

Крім того, артистка розповідала про емоційну зустріч із прикордонниками та Залужним.