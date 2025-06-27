"Донька вчить вірші українською": Світлана Лобода про мову, хіти Козловського і карму для росіян
27 червня відбулась світова прем’єра нового україномовного мініальбому Світлани Лободи під назвою "18". До збірки увійшли чотири нові композиції у різних жанрових комбінаціях — від індастріал до інді та навіть даркпоп.
Музику до більшості треків написала сама LOBODA, а от автором текстів виступив Андрій Парфьонов.
"Я працювала над цим альбомом з великим натхненням і задоволенням. Саме такою я відчуваю сучасну українську попмузику — вільною, сміливою, з яскравим характером", — розповідає Світлана.
Напередодні офіційного релізу Фокус поспілкувався з артисткою про шлях до українського звучання, значення мови, а також можливість перекладу старих хітів.
Наскільки для вас важливо (і чи важливо) створювати музику українською мовою?
— Я ніколи не припиняла створювати музику українською, з перших кроків на сцені. Це мова моєї країни, її звучання завжди буде для мене особливим. Українська додає глибини та мелодійності, а завдяки багатству лексики — півтонів, нових значень, які завжди проживаю у пісні.
Які власні пісні вам найбільше подобаються: українською мовою чи російською? Чому?
— Люблю кожну свою пісню на момент її релізу, інакше б жодна з них не побачила світ. Про вподобання краще спитати у прихильників. Окрім того, що відчуваю я сама, мені важливо, аби це резонувало з людьми, які вкладають у ці треки мільйони своїх історій в усіх куточках планети. Я знаходжусь в майже постійному світовому турі й дуже тішуся, коли українським пісням у весь голос підспівують люди з Балтії, Молдови, Казахстану, Грузії та інших країн, де не знають нашу мову. Це вкотре доводить силу музики.
Зараз багато виконавців перекладають свої старі хіти. Зокрема, дуже популярною знову стала пісня Віталія Козловського "Пінаколода". Як оцінюєте цей тренд?
— Я рада, що для когось це працює. Свою позицію я озвучила давно — перекладати треки не буду. В кожного з них своя історія і свій час, свої спогади з життя покоління. Вважаю, що це чесно і відносно до себе, і до людей. Загалом в житті не люблю повертатися до минулого, навпаки — іти вперед і творити майбутнє. Саме тому і з’явився альбом "18".
Ви вільно спілкуєтесь українською, але чи зверталися за допомогою до репетиторів, щоб покращити свій рівень, вимову?
— У мене ніколи не було проблем з мовою, я виросла в Ірпені, закінчила українську школу. Для збагачення лексики я інколи читаю українською, слухаю інтерв’ю. Моя молодша донька Тільда вчить вірші українською і займається з викладачем.
Хто з представників російського шоубізнесу став для вас розчаруванням?
— Я понад 20 років на сцені й добре знаю, що таке шоубізнес. Тому користувалася загальновідомим правилом і не надто зачаровувалася в першу чергу (сміється). Звичайно, є ряд людей, про яких я була значно вищої думки, але це суто їх справа. Честь, правда та добро, на жаль, очевидний вибір не для всіх. Вірю в справедливість і знаю, що карма працює як годинник. А головне — я звикла відповідати лише за себе.
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, чим захоплюються її доньки та чи спілкується з колишньою продюсеркою Нателлою Крапівіною.
Крім того, артистка розповідала про емоційну зустріч із прикордонниками та Залужним.