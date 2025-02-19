Закриті виступи в Україні та трек "Інстинкт": Світлана Лобода ексклюзивно Фокусу

Світлана Лобода у щирій розмові з виданням Фокус поділилася останнім і важливим із творчого життя.

Related video

Світлана Лобода нещодавно відвідала Київ, місто, з яким пов'язана більшість її життя. В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу вона поділилася своїми враженнями від повернення до столиці, розповіла про роботу над новим треком "Інстинкт" і зйомки з Інді Хайтом, а також про емоційну зустріч із прикордонниками та рідними.

Світлано, ви нещодавно відвідали Київ. Як ви почувалися, повернувшись до столиці після тривалої відсутності?

Я часто буваю в Києві, тут живуть мої батьки і більша частина команди. Це місто, в якому я прожила більшу частину свого життя. Ходжу на тренування, їжджу до подруг, займаюся зйомками і новими постановками для сцени.

Ви знімали відео на новий трек "Інстинкт" з Інді Хайтом, який сьогодні на 4 місці в топ-чарт України в Apple Music. Що це за проєкт і чим він особливий?

Інді — Естет і творчий, тонко мисляча людина з відмінним смаком, люблю працювати з ним. Він був режисером моїх кліпів "Indie Rock" і "Градус 100", "Молитва" — кайф, коли всі горять ідеєю і на майданчику особливий творчий вайб. Цього разу ми вирішили не знімати кліп, а зробити багато естетичних відео фрагментів для візуалізації пісні.

З нами була моя команда, люди з якими я працювала і працюю вже довгі роки — візажисти, стилісти, образи створювали мої незмінні дизнайєри luvi. Знімали на плівку — це завжди кіношно. Сподіваюся, вам сподобається результат.

Розкажіть більше про нову пісню, про що вона? Ви можете поділитися деталями?

Процес написання будь-якої пісні — це цікавий досвід. Він щоразу відбувається по-різному. З цим треком сталося так — моя команда музикантів зробили біт, на який я придумала мелодію пісні. Автором тексту виступив український сонграйтер Андрій Парфьонов, з яким ми спільно створили чимало пісень. Це трек про силу почуття, з яким неможливо нічого зробити.

Навіть якщо ви обидва добре розумієте, що йдете крихким льодом — кохання і пристрасть все одно виявляться сильнішими.

Ви побували на шоу балету Freedom. Що для вас означає цей колектив? Як вам було повернутися в зал, де колись виступали разом із цим колективом?

Freedom — легенда. Я обожнюю їх, вони артисти великого рангу. Ми багато працювали разом по різних куточках світу і Freedom завжди був частиною всіх моїх великих шоу. Я була в захваті від вистави "Шафа" — вважаю, що кожен, повинен обов'язково це побачити. Мої дівчата-танцівниці ходили на цю виставу по 5-6 разів, так були вражені. Особливе задоволення — бачити переповнений зал, чергу за квитками, овації. Мене дуже тішить, що українське мистецтво не просто живе в такі складні часи, а й росте, процвітає і розвивається з потрійною силою!

Ви зустрілися зі своїм батьком. Якою була ця розмова? Чи залишилися ще рідні в Україні? Можливо ще з кимось із них бачилися? Як вони з вами спілкуються?

Мій тато — патріот.

Хоч би як я намагалася перевезти його до себе в Латвію — країну, яка дала притулок мені та сім'ї 2022 року, він погоджується приїхати щонайбільше на тиждень, щоб провести час зі мною та онуками, а потім за першої ж нагоди виривається додому. Ми на зв'язку і знаємо, що відбувається в житті одне одного.

В Ірпені живуть усі наші родичі. Понад рік тому поховали улюблену бабусю Марію. Ми її обожнювали. Вона була дуже доброю людиною і жила заради своїх онуків і рідних

Але це життя. Сьогодні я мрію про впевнене майбутнє моїх дітей, я їм багато розповідаю хто вони, звідки вони, впевнена, що вони матимуть змогу відчути особливість Києва та України вже в найближчому майбутньому.

У кулуарах і онлайні активно ходили чутки, що в Україну ви прилітали виступати на дні народженні у боксера Олександра Усика. Це правда? Враховуючи, що не так давно ви були спеціальною гостею на його переможному бою з Ф'юрі. Чи сплатив іменинник повний гонорар?

Я дуже поважаю Олександра. Гордість і легенда України. Під час підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі Олександр часто публікував влоги з тренувань під мої пісні — це був такий приємний сюрприз! Я сама знайшла у власних треках нові сенси. Звісно, не прилетіти на бій не могла. Ледве встигла з гастролей, але це ж абсолютно епохальна подія для України і велика честь для мене.

Цього разу в мене було кілька зйомок у Києві та виступів по всій країні. Олександра я дійсно вітала… його улюбленими треками для тренувань. Це був мій подарунок.

Чи були у вас зустрічі із Залужним? Якими були ці розмови?

У 23-му році, щоразу повертаючись в Україну, я намагалася, за можливості, виступати для військових, окремо їздила на передову, в Херсонську область, підтримати хлопців і співати для них. Із Залужним обговорювали куди ще варто поїхати, з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови, більше не бачилися.

Раніше Фокус публікував інтерв'ю з Іваном Люленовим.