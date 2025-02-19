Закрытые выступления в Украине и трек "Инстинкт": Светлана Лобода эксклюзивно Фокусу

Светлана Лобода в искреннем разговоре с изданием Фокус поделилась последним и важным из творческой жизни.

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Светлана Лобода недавно посетила Киев, город, с которым связано большинство ее жизни. В эксклюзивном интервью Фокусу она поделилась своими впечатлениями от возвращения в столицу, рассказала о работе над новым треком "Инстинкт" и съемках с Инди Хайтом, а также об эмоциональной встрече с пограничниками и родными.

Светлана, вы недавно посетили Киев. Как вы чувствовали себя, вернувшись в столицу после длительного отсутствия?

Я часто бываю в Киеве, здесь живут мои родители и большая часть команды. Это город в котором я прожила большую часть своей жизни. Хожу на тренировки, езжу к подругам, занимаюсь съемками и новыми постановками для сцены.

Вы снимали видео на новый трек "Инстинкт" с Инди Хайтом, который сегодня на 4 месте в топ-чарт Украины в Apple Music. Что это за проект и чем он особенный?

Инди — Эстет и творческий, тонко мыслящий человек с отличным вкусом, люблю работать с ним. Он был режиссером моих клипов "Indie Rock" и "Градус 100", "Молитва" — кайф, когда все горят идеей и на площадке особый творческий вайб. В этот раз мы решили не снимать клип, а сделать много эстетических видео фрагментов для визуализации песни.

С нами была моя команда, люди с которыми я работала и работаю уже долгие годы — визажисты, стилисты, образы создавали мои неизменные дизайнеры luvi. Снимали на пленку — это всегда киношно. Надеюсь, вам понравится результат.

Расскажите больше о новой песне, о чем она? Вы можете поделиться деталями?

Процесс написания любой песни — это интересный опыт. Он каждый раз происходит по-разному. С этим треком случилось так — моя команда музыкантов сделали бит, на который я придумала мелодию песни. Автором текста выступил украинский сонграйтер Андрей Парфенов, с которым мы совместно создали немало песен. Это трек о силе чувства, с которым невозможно ничего сделать.

Даже если вы оба хорошо понимаете, что идете по хрупкому льду — любовь и страсть все равно окажутся сильнее.

Вы побывали на шоу балета Freedom. Что для вас значит этот коллектив? Как вам было вернуться в зал, где когда-то выступали вместе с этим коллективом?

Freedom — легенда. Я обожаю их, они артисты большого ранга. Мы много работали вместе по разным уголкам мира и Freedom всегда был частью всех моих больших шоу. Я была в восторге от спектакля "Шкаф" — считаю, что каждый, должен обязательно это увидеть. Мои девушки-танцовщицы ходили на этот в спектакль по 5-6 раз, так были поражены. Особое удовольствие — видеть переполненный зал, очередь за билетами, овации. Меня очень радует, что украинское искусство не просто живет в такие сложные времена, но и растет, процветает и развивается с тройной силой!

Вы встретились со своим отцом. Каким был этот разговор? Остались ли еще родные в Украине? Возможно еще с кем-то из них виделись? Как они с вами общаются?

Мой папа — патриот.

Как бы я ни пыталась перевезти его к себе в Латвию — страну, которая дала приют мне и семье в 2022 году, соглашается приехать максимум на неделю, чтобы провести время со мной и внучками, а потом при первой же возможности вырывается домой. Мы на связи и знаем, что происходит в жизни друг друга.

В Ирпене живут все наши родственники. Больше года назад похоронили любимую бабушку Марию. Мы ее обожали. Она была очень добрым человеком и жила ради своих внуков и родных

Но это жизнь. Сегодня я мечтаю об уверенном будущем моих детей, я им много рассказываю кто они, откуда они, уверена, что у них будет возможность почувствовать особенность Киева и Украины уже в ближайшем будущем.

В кулуарах и онлайне активно ходили слухи, что в Украину вы прилетали выступать на дне рождении у боксера Александра Усика. Это правда? Учитывая, что не так давно вы были специальной гостьей на его победном бою с Фьюри. Оплатил ли именинник полный гонорар?

Я очень уважаю Александра. Гордость и легенда Украины. Во время подготовки к бою с Тайсоном Фьюри Александр часто публиковал влоги с тренировок под мои песни — это был такой приятный сюрприз! Я сама нашла в собственных треках новые смыслы. Конечно, не прилететь на бой не могла. Едва успела с гастролей, но это же абсолютно эпохальное событие для Украины и большая честь для меня.

На этот раз у меня было несколько съемок в Киеве и выступлений по всей стране. Александра я действительно поздравляла… его любимыми треками для тренировок. Это был мой подарок.

Были ли у вас встречи с Залужным? Какими были эти разговоры?

В 23-м году, каждый раз возвращаясь в Украину, я старалась, по возможности, выступать для военных, отдельно ездила на передовую, в Херсонскую область, поддержать ребят и петь для них. С Залужным обсуждали куда еще стоит поехать, с его разрешения и согласия. Это была главная тема нашего разговора, больше не виделись.

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