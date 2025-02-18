Мобилизация, разговор с Зеленским, конфликт с Кошевым: Иван Люленов эксклюзивно для Фокуса

Иван Люленов — человек многих талантов. Юморист, актер, певец, блогер, винодел… Но кем он чувствует себя на самом деле? В эксклюзивном интервью Фокусу артист рассказал, почему остался в Украине несмотря на войну, как юмор изменил его жизнь и планирует ли он получить украинское гражданство.

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В интервью Фокусу Иван Люленов рассказал о конфликте с Евгением Кошевым, мобилизации в Украине, любимой девушке и чем она занимается, а также разговоре с Владимиром Зеленским. Детальнее — читайте в интервью.

Комик, юморист, актер, блогер, певец, винодел — кто сегодня Иван Люленов? В каком амплуа вы себя базово позиционируете и в роли кого больше всего хотите себя реализовать?

Я хочу быть артистом — это моя мечта, а также единственное, что я умею и чем занимаюсь всю жизнь. Меня всегда больше тянуло к пению. Моя мама пела в хоре и часто рассказывала мне о своей нереализованной мечте стать певицей, ведь ее родители не позволили ей выбрать этот путь. Наверное, слушая эту историю из детства, я подсознательно поставил себе цель воплотить ее мечту.

Я верю, что жизнь коротка, и важно заниматься тем, что приносит настоящее удовольствие, тем, от чего горят глаза. Для меня это музыка и сцена. В будущем к этому могут добавиться новые грани, но они будут лишь дополнять друг друга. Главное — творить, быть полезным и, самое важное, наслаждаться процессом.

Ни для кого не секрет, что вы гражданин Молдовы. Как так случилось, что несмотря на пандемию и войну вы остались в Украине? Хотели ли когда-то получить гражданство Украины?

Я родился и вырос в Молдове, где выступал еще в студенческие годы. И когда приезжаю туда, всегда могу выступить где угодно.

Однако мой путь как артиста начался именно в Украине — с КВН, "Лиги Смеха", "Рассмеши комика"… Помню, как жил в селе, смотрел "Х-Фактор" и мечтал попасть на это шоу. Поделился этой мечтой с соседом — он только посмеялся. Рассказал коллеге, с которым мы вместе играли на гитаре, — и он тоже отнесся к этому скептически. В результате я никуда не поехал, потому что не имел никакой поддержки.

Когда же мы впервые приехали в Одессу на "Лигу Смеха", я понял, что мне очень нравится эта страна, и я хочу быть здесь.

Мы не можем выбрать, где родиться, но можем выбрать, где жить и на каком языке говорить. Взрослея, каждый сам решает, кем он хочет стать. Я выбрал Украину. С 2016 года именно здесь развиваюсь как артист.

Когда началась полномасштабная война, как и все, я почувствовал страх. Но потом осознал, что снова стою перед выбором. И я выбрал остаться — жить здесь, творить здесь, помогать, чем могу.

Вы начинали с программы "Рассмеши комика", потом "Лига Смеха". Продолжаете ли вы свою работу со "Студией Квартал 95"? Что вам дали эти проекты?

Сейчас я — тренер "Лиги Смеха". Меня приглашают, и я с удовольствием участвую в проекте, который в свое время дал мне мощный толчок и стал стартом моей карьеры артиста.

Считаю невероятно ценным, что существуют такие проекты, которые открывают возможности для тех, кто мечтает стать артистом или юмористом. Это важная площадка для развития, где талант может раскрыться на полную.

Общаетесь ли сейчас с участниками "Лиги Смеха"?

Да, большинство из них сейчас — популярные блогеры, ютуберы, сценаристы или рекламщики. Мы часто встречаемся на съемках шоу, и "лигосмешники" всегда поддерживают друг друга. А когда видимся, то каждый раз с улыбкой вспоминаем былые времена.

Когда в последний раз общались с Владимиром Зеленским и о чем был разговор?

Мы выступали на корпоративе, где был и Владимир Александрович — уже как президент. После нашего номера я подошел к нему пожать руку. Он улыбнулся, был рад меня видеть, спросил, как у меня дела и нужна ли какая-то помощь. Я ответил, что все хорошо и помощь не нужна. Поздравил его с избранием на пост президента, пожелал успехов — и на том все.

Потом я зашел в гримерку к коллегам и рассказал им, что президент предлагал помочь, а я отказался. Ребята разразились смехом, а потом, мягко говоря, выразили свое возмущение моим ответом. Им явно не понравилось, что я так легко отказался от предложения!

Вы не скрываете, что имеете разные политические разногласия с родными. По вашему мнению, можно ли сохранить хорошие семейные отношения, имея различные политические взгляды?

Я считаю, что сохранить отношения можно, конечно. Все зависит от людей, и каждый случай — индивидуален.

У меня хорошие отношения с родителями, хотя у нас есть разногласия. Но это мои родители, я их люблю и знаю, что они — хорошие люди, которые никому не желают зла. Просто у них нет доступа к объективной информации, их окружение формирует определенное мировоззрение.

В целом я понимаю, почему они думают так, а не иначе, и откуда это берется. Поэтому мы стараемся не касаться таких тем в разговорах.

Когда в последний раз были в Молдове? Не было ли проблем из-за вашей политической позиции?

Последний раз я был у родителей на Рождество. Обычно еду только к ним и почти ни с кем в селе не общаюсь, поэтому из-за своей позиции никаких проблем не имею.

В Кишиневе много молодежи, и в целом большинство людей там поддерживают Украину, выступают за европейский путь развития и осуждают российских оккупантов.

Вы сейчас живете в Украине? Снимаете квартиру или имеете собственную?

Да, я живу в Киеве, арендую квартиру. Хотел бы иметь собственный дом, но пока на собственную недвижимость не заработал.

Быть артистом — трудно назвать делом, которое приносит стабильный доход. Люди, которые выбирают этот путь, точно делают это из любви к искусству. Иначе объяснить сложно.

Недавно вы поделились, что уже познакомили свою возлюбленную с родителями. Расскажите о ней, чем она занимается? Она также из творческой сферы?

Моя любимая Лиза тоже из творческой сферы. Она профессиональная танцовщица, которая работала в балете Монатика, Макса Барских, KOLA, Ани Тринчер, Елены Омаргалиевой и многих других артистов.

Сейчас Лиза танцует в шоу-балете известных исполнителей, а также проводит мастер-классы по танцам. Кроме этого, она очень увлекается медитацией и всем, что связано с духовным развитием.

В Украине до сих пор продолжается мобилизация. Как вы относитесь к мобилизации артистов? Не было ли мыслей мобилизоваться в Украине?

Больно смотреть на то, что происходит. У меня много знакомых артистов, которые служат, и есть те, кто продолжает работать.

Имею молдавский паспорт, и это не так сильно задело меня, чтобы я сейчас высказывал свое мнение или комментировал эту тему. И даже на 1% не чувствую того, что переживают ребята, которых мобилизовали. Поэтому я не имею права комментировать это.

У меня были мысли пройти БЗВП, как и у всех ребят… Это наша реальность, и я хочу жить здесь, поэтому такие мысли были. Не хочу делать громких заявлений, хотя возможность во всем есть.

Главное — поддерживать друг друга, выстоять морально и, в целом, держаться.

Многие ваши коллеги из "Студии Квартал 95" и других юмористических шоу остались в тени во время войны. Как вы относитесь к тому, что некоторые артисты просто "пережидают", а не высказывают четкую позицию?

Это надо спросить у них. Я не могу комментировать всех сразу и обобщать — это неправильно. Есть разные случаи и разные артисты.

Правда ли, что у вас был конфликт с Евгением Кошевым? Если да, то из-за чего?

Он не хотел пить мое вино, которое я привез из Молдовы, из села (смех). Я ему предлагал, но он не очень хотел… Ведь был на сцене и работал. Отмазка, конечно, такая себе, но я немного обиделся (улыбается).

В одном из интервью вы говорили, что у вас были проблемы с телевизионным руководством. Можете рассказать больше? Что случилось?

Нужен конкретный пример. Хотя проблем у меня ни с кем не было, но, возможно, были какие-то недоразумения.

Многие звезды сейчас выезжают за границу из-за войны. Вы никогда не думали переехать куда-то, например, в Европу или США?

Думал об этом только в начале полномасштабной войны в 2022 году. Тогда был стресс и непонимание, что делать, поэтому в голове я прокручивал все варианты. Но для меня всегда лучшим городом в мире был Киев, хотя я не слишком много путешествовал. Но из того, что видел, это точно Киев. И жить я бы хотел здесь. К тому же Молдова очень рядом, и есть возможность поехать к родителям и друзьям.

У меня молдавский паспорт, но все равно я выезжаю минимальное количество раз. И то в Молдову. У меня есть также два брата, они живут в Германии, и с ними вижусь раз в год, если все хорошо.

Очень хочется, чтобы выезд за границу снова стал чем-то нормальным и доступным.

Как вы относитесь к возможному получению украинского гражданства? Хотите ли остаться в Украине навсегда?

Для начала очень обрадуюсь, если получу вид на постоянное жительство… Это уже будет супер! А дальше может и гражданство дадут, кто его знает. В Украине моя любимая, моя мечта о большой сцене, уже родные для меня улицы, города и, главное, люди. Поэтому, конечно, я хотел бы здесь остаться… Верю в Украину и в украинцев, верю в светлое будущее и в то, что на украинской земле наступит мир.

И хотя сил на оптимизм очень мало (особенно когда следишь за новостями), все равно следует не опускать руки, не сдаваться — это то, что мне всегда помогало. И сейчас поможет.

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