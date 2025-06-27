"Дочь учит стихи на украинском": Светлана Лобода о языке, хитах Козловского и карме для россиян

27 июня состоялась мировая премьера нового украиноязычного мини-альбома Светланы Лободы под названием "18". В сборник вошли четыре новые композиции в различных жанровых комбинациях — от индастриал до инди и даже даркпоп.

Related video

Музыку к большинству треков написала сама LOBODA, а вот автором текстов выступил Андрей Парфенов.

"Я работала над этим альбомом с большим вдохновением и удовольствием. Именно такой я чувствую современную украинскую поп-музыку — свободной, смелой, с ярким характером", — рассказывает Светлана.

Накануне официального релиза Фокус пообщался с артисткой о пути к украинскому звучанию, значении языка, а также возможности перевода старых хитов.

Насколько для вас важно (и важно ли) создавать музыку на украинском языке?

— Я никогда не прекращала создавать музыку на украинском, с первых шагов на сцене. Это язык моей страны, его звучание всегда будет для меня особенным. Украинский добавляет глубины и мелодичности, а благодаря богатству лексики — полутонов, новых значений, которые всегда проживаю в песне.

Лобода записала новые украиноязычные песни Фото: LOBODA

Какие собственные песни вам больше всего нравятся: на украинском языке или на русском? Почему?

— Люблю каждую свою песню на момент ее релиза, иначе бы ни одна из них не увидела свет. О предпочтениях лучше спросить у поклонников. Кроме того, что чувствую я сама, мне важно, чтобы это резонировало с людьми, которые вкладывают в эти треки миллионы своих историй во всех уголках планеты. Я нахожусь в почти постоянном мировом туре и очень радуюсь, когда украинским песням во весь голос подпевают люди из Балтии, Молдовы, Казахстана, Грузии и других стран, где не знают наш язык. Это в который раз доказывает силу музыки.

Светлана Лобода: "Очень радуюсь, когда украинским песням во весь голос подпевают люди из Балтии, Молдовы, Казахстана, Грузии и других стран" Фото: LOBODA

Сейчас многие исполнители переводят свои старые хиты. В частности, очень популярной снова стала песня Виталия Козловского "Пинаколода". Как оцениваете этот тренд?

— Я рада, что для кого-то это работает. Свою позицию я озвучила давно — переводить треки не буду. У каждого из них своя история и свое время, свои воспоминания из жизни поколения. Считаю, что это честно и по отношению к себе, и к людям. Вообще в жизни не люблю возвращаться к прошлому, наоборот — идти вперед и творить будущее. Именно поэтому и появился альбом "18".

Светлана Лобода называет современную украинскую поп-музыку свободной и смелой

Вы свободно общаетесь на украинском, но обращались ли вы за помощью к репетиторам, чтобы улучшить свой уровень, произношение?

— У меня никогда не было проблем с языком, я выросла в Ирпене, закончила украинскую школу. Для обогащения лексики я иногда читаю на украинском, слушаю интервью. Моя младшая дочь Тильда учит стихи на украинском и занимается с преподавателем.

Кто из представителей российского шоу-бизнеса стал для вас разочарованием?

— Я более 20 лет на сцене и хорошо знаю, что такое шоу-бизнес. Поэтому пользовалась общеизвестным правилом и не слишком очаровывалась в первую очередь (смеется). Конечно, есть ряд людей, о которых я была значительно более высокого мнения, но это сугубо их дело. Честь, правда и добро, к сожалению, очевидный выбор не для всех. Верю в справедливость и знаю, что карма работает как часы. А главное — я привыкла отвечать только за себя.

"Я никогда не прекращала создавать музыку на украинском", — Светлана Лобода Фото: LOBODA

Напомним, ранее Светлана Лобода рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу, чем увлекаются ее дочери и общается ли с бывшим продюсером Нателлой Крапивиной.

Кроме того, артистка рассказывала об эмоциональной встрече с пограничниками и Залужным.