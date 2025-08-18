Лобода неожиданно сделала замечание русскоязычным украинцам: как те отреагировали (видео)

Накануне перед выступлением в грузинском Батуми певица Светлана Лобода пообщалась с группой фанатов, которые, как оказалось, из ее родного Ирпеня. Услышав это, артистика быстро перешла на украинский язык.

Лобода поинтересовалась, почему те продолжают говорить на русском, если они из Украины. Видео распространила фан-группа звезды в соцсетях.

Светлана Лобода сделала замечание русскоязычным украинцам

"Из Ирпеня? Да вы что?! Мамамия! Вау! Это круто. Так почему же вы не говорите на украинском? Это же классно говорить на нашем языке", — эмоционально отреагировала уроженка Ирпеня.

После замечания одна из девушек перешла на украинский и подчеркнула, что они могут свободно говорить на нем.

Пользователи сети обратили внимание на то, что сама Лобода и в дальнейшем общается и поет преимущественно на русском. Певица объясняла это тем, что хочет быть понятной для более широкой международной аудитории.

Украинцы в комментариях раскритиковали певицу за неоднозначность ее позиции:

"Спрашивает, почему не говорят на укр языке, хотя сама поет и говорит на русском".

"Лобода, не разочаровывай".

"Слишком сильно она себя связывала с Россией чтобы сейчас так сходу ей это все простить".

"Как она переобувается сказочно".

Видео набрало почти 100 тысяч просмотров.

Как Светлана Лобода относится к украинскому языку

Ранее в интервью Фокусу артистка говорила, что не прекращала создавать музыку на украинском с начала своего пути.

"Это язык моей страны, его звучание всегда будет для меня особенным. Украинский добавляет глубины и мелодичности, а благодаря богатству лексики — полутонов, новых значений, которые всегда проживаю в песне... У меня никогда не было проблем с языком, я выросла в Ирпене, закончила украинскую школу. Для обогащения лексики я иногда читаю на украинском, слушаю интервью. Моя младшая дочь Тильда учит стихи на украинском и занимается с преподавателем", — отмечала Лобода.

