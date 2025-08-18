Люди вилазили на стовпи: у Чернівцях провели легендарне шоу "Караоке на майдані" з Кондратюком (відео)

Сотні людей зібралися на Соборній площі Чернівців, де відбувся благодійний випуск легендарного шоу "Караоке на майдані". Тут обирали найкращого співака, співали українські хіти та збирали кошти для Збройних сил України.

17 серпня Чернівці перетворилися на музичний майданчик: у центрі міста відбулося культове шоу з ведучим Ігорем Кондратюком. Атмосфера свята охопила сотні мешканців та гостей, які заполонили Соборну площу. Натовп був настільки великим, що люди навіть залазили на стовпи, аби побачити виступи учасників, пише "Молодий буковинець".

"Караоке на майдані" в центрі міста

Подія поєднала одразу кілька форматів: як у Чернівцях обирали найкращого співака, так і проводили благодійний ярмарок. Для дітей підготували розваги, а у "мілітарі-зоні" демонстрували можливості FPV-дронів.

Виступи та спогади від Ігоря Кондратюка

На імпровізовану сцену вийшов Ігор Кондратюк і поділився історією, яка трапилася з ним понад 15 років тому. Він пригадав, як одна жінка з Чернівців наголосила, що саме Буковина дала Україні справжніх артистів — серед них Іво Бобул, Лілія Сандулеса, Дмитро Гнатюк та Назарій Яремчук.

Дійство розпочалося з легендарної "Червоної рути". Після цього відібрані учасники виконували відомі українські пісні, змагаючись за перемогу у "Караоке на майдані".

Благодійна мета

Захід мав благодійну складову. Після виступів відбувся аукціон, а всі зібрані кошти передадуть на підтримку 46-ї аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ.

Крім того, український продюсер різко висловився про рішення Андрія Данилка продовжити виступати російською в Україні, попри суспільний резонанс.