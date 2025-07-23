"Караоке на Майдані" повернулось, але не на екрани: що задумав Ігор Кондратюк (фото)

Культове шоу «Караоке на Майдані», яке 20 років розважало телеглядачів щонеділі, несподівано відновили. Ведучий Ігор Кондратюк знову проводить змагання у співі між людьми, а учасники збирають гроші у капелюхи та отримують приємні презенти. Фокус розібрався, що відбувається й чи чекати нових випусків легендарної музичної гри на телеекранах.

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Ігор Кондратюк зізнався, що "Караоке на Майдані" планували знімати "сезон-два". Як відомо з інтерв’ю у "Слей Шоу", він не очікував, що шоу стане настільки культовим. Насправді ж "Караоке на Майдані" знімали 20 років, і ностальгію за тими часами нещодавно підживило його раптове повернення.

Легендарне повернення шоу "Караоке на Майдані"

1 червня 2025 року Кондратюк зіграв у "Караоке на Майдані" на Music Box Fest у Києві, локацією був Льодовий стадіон. Згодом народну гру анонсували на фестивалі "Покоління кожної неділі":

20 липня — у Дніпрі (Лавина);

27 липня — у Києві (ВДНГ);

10 серпня — у Львові (!FESTrepublic).

Організатори зазначили, що усі зібрані гроші направлять на підтримку Сил оборони, а саме — засоби РЕБ для 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Ігор Кондратюк повернувся з форматом "Караоке на Майдані" Фото: Facebook Игорь Кондратюк

Вже заплановане "Караоке на Майдані" в межах FOODFEST:

9 серпня — у Луцьку;

23 серпня — у Рівному;

6 вересня — у Чернівцях.

"Це не просто шоу. Це ностальгія, яка пробирає до мурашок. Це той самий проєкт, на якому виросли мільйони українців. Те саме легендарне караоке, що об’єднувало країну перед екранами телевізорів", — наголосили організатори.

То "Караоке на майдані" повертається чи ні

Однак сам Кондратюк спростував повернення легендарного шоу на екрани.

"Ніколи не кажи "ніколи", але під час війни найкраща народна програма у світі точно не повернеться на ТБ", — пояснив він.

Ведучий розповів, що зіграв у "Караоке на Майдані" з благодійною ціллю. 21 червня гра відбулася на Льодовому стадіоні перед концертом "Music Box Україна", і усі зібрані кошти пішли у фонд підтримки онкохворих дітей, а переможцем став військовий Олександр.

"Караоке на Майдані"-2025 підіграло очікуванням, що легендарне шоу повернеться Фото: Facebook Игорь Кондратюк

Наступного дня караоке влаштували у Дніпрі, в розважальному центрі "Лавина". Вдалося зібрали 15 тисяч гривень закрити збір на антену ASACOM для операторів дронів з Нацгвардії. Переможницею стала Дарина Самарець, яка "дуже круто співала" і заплатила 8 тисяч гривень за місце в другому турі.

29 червня в межах фестивалю "Покоління 2025" Кондратюк провів змагання у співі на київському ВДНГ, було зібрано майже 26 тисяч гривень. Він одразу анонсував наступний раунд гри у Львові 13 липня. Згодом ведучий відзвітував, що "дуже результативно пограли" та загалом зібрали майже 52 тисячі гривень. Ця сума стала рекордною. При цьому майже 7 тисяч фіналісти назбирали у капелюхи.

Гроші, зібрані серед людей під час однієї гри Фото: Facebook Игорь Кондратюк

"Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком

В інтерв’ю Славі Дьоміну він зізнався, що сумує за шоу. Кондратюк згадав, як йому пропонували хабарі, в тому числі два вагони яблук, але він навіть не розглядав такі пропозиції.

Кондратюк пояснив, що одночасно був продюсером, співавтором та ведучим "Караоке на майдані". Перші п’ять місяців шоу знімали "в мінус", хоча програма була рейтинговою. За один випуск канал платив 12 гривень. Однак коли знайшли першого спонсора, творці телегри побачили, що у проєкту є перспектива.

Чому закрили "Караоке на Майдані" і коли був останній випуск

Як повідомляли у "Телекритика", остання програма "Караоке на Майдані" вийшла на телеканалі СТБ 20 січня 2019 року. Лише трьома днями раніше шоу відзначало свій ювілей. Зазначалось, що від проєкту відмовились через нову стратегію холдингу. Окрім того, в останні роки випуски мали "скромні" рейтинги.

Останні зйомки проходили 16 грудня 2018 року на ВДНГ. В один день фактично зняли святкову програму, присвячену ювілею "Караоке на Майдані", та останній випуск.

"У програми ось уже 10 років є постійний партнер, який продовжуватиме підтримувати програму, навіть у випадку, коли не буде телеканалу-транслятора. Для себе я виключаю роботу тільки з одним каналом – це "Інтер"", — ділився тоді Кондратюк.

"Караоке на Майдані" почало виходити 17 січня 1999 року на телеканалі "Інтер", де програма проіснувала понад 8 року. Потім шоу впродовж 2,5 років транслював канал "1+1", а після цього — ціле десятиліття воно виходило на СТБ. Загалом за 20 років в ефір випустили 1042 випуски, і завжди вони транслювались у неділі зранку.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк різко розкритикував співака Андрія Данилка за рішення продовжити виступи російською мовою. Він підкреслив, що "не у всіх є мізки".

У травні стало відомо про закінчення тривалої судової "війни" між Кондратюком та його колишнім підопічним Віталієм Козловським. Продюсер розповів, який вчинок артиста його щиро обурив, і зізнався, що був здивований через повну виплату боргів.