"Караоке на Майдане" вернулось, но не на экраны: что задумал Игорь Кондратюк (фото)

Культовое шоу "Караоке на Майдане", которое 20 лет развлекало телезрителей каждое воскресенье, неожиданно возобновили. Ведущий Игорь Кондратюк снова проводит соревнования в пении между людьми, а участники собирают деньги в шляпы и получают приятные презенты. Фокус разобрался, что происходит и ждать ли новых выпусков легендарной музыкальной игры на телеэкранах.

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Игорь Кондратюк признался, что "Караоке на Майдане" планировали снимать "сезон-два". Как известно из интервью в "Слей Шоу", он не ожидал, что шоу станет настолько культовым. На самом же деле "Караоке на Майдане" снимали 20 лет, и ностальгию по тем временам недавно подпитало его внезапное возвращение.

Легендарное возвращение шоу "Караоке на Майдане"

1 июня 2025 года Кондратюк сыграл в "Караоке на Майдане" на Music Box Fest в Киеве, локацией был Ледовый стадион. Впоследствии народную игру анонсировали на фестивале "Поколение каждое воскресенье":

20 июля — в Днепре (Лавина);

27 июля — в Киеве (ВДНХ);

10 августа — во Львове (!FESTrepublic).

Организаторы отметили, что все собранные деньги направят на поддержку Сил обороны, а именно — средства РЭБ для 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Игорь Кондратюк вернулся с форматом "Караоке на Майдане" Фото: Facebook Игорь Кондратюк

Уже запланировано "Караоке на Майдане" в рамках FOODFEST:

9 августа — в Луцке;

23 августа — в Ровно;

6 сентября — в Черновцах.

"Это не просто шоу. Это ностальгия, которая пробирает до мурашек. Это тот самый проект, на котором выросли миллионы украинцев. То самое легендарное караоке, которое объединяло страну перед экранами телевизоров", — отметили организаторы.

Так "Караоке на майдане" возвращается или нет

Однако сам Кондратюк опроверг возвращение легендарного шоу на экраны.

"Никогда не говори "никогда", но во время войны лучшая народная программа в мире точно не вернется на ТВ", — пояснил он.

Ведущий рассказал, что сыграл в "Караоке на Майдане" с благотворительной целью. 21 июня игра состоялась на Ледовом стадионе перед концертом "Music Box Украина", и все собранные средства пошли в фонд поддержки онкобольных детей, а победителем стал военный Александр.

"Караоке на Майдане"-2025 подыграло ожиданиям, что легендарное шоу вернется Фото: Facebook Игорь Кондратюк

На следующий день караоке устроили в Днепре, в развлекательном центре "Лавина". Удалось собрали 15 тысяч гривен закрыть сбор на антенну ASACOM для операторов дронов из Нацгвардии. Победительницей стала Дарья Самарец, которая "очень круто пела" и заплатила 8 тысяч гривен за место во втором туре.

29 июня в рамках фестиваля "Поколение 2025" Кондратюк провел соревнования в пении на киевском ВДНХ, было собрано почти 26 тысяч гривен. Он сразу анонсировал следующий раунд игры во Львове 13 июля. Впоследствии ведущий отчитался, что "очень результативно поиграли" и в целом собрали почти 52 тысячи гривен. Эта сумма стала рекордной. При этом почти 7 тысяч финалисты собрали в шляпы.

Деньги, собранные среди людей во время одной игры Фото: Facebook Игорь Кондратюк

"Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком

В интервью Славе Демину он признался, что скучает по шоу. Кондратюк вспомнил, как ему предлагали взятки, в том числе два вагона яблок, но он даже не рассматривал такие предложения.

Кондратюк объяснил, что одновременно был продюсером, соавтором и ведущим "Караоке на майдане". Первые пять месяцев шоу снимали "в минус", хотя программа была рейтинговой. За один выпуск канал платил 12 гривен. Однако когда нашли первого спонсора, создатели телеигры увидели, что у проекта есть перспектива.

Почему закрыли "Караоке на Майдане" и когда был последний выпуск

Как сообщали в "Телекритика", последняя программа "Караоке на Майдане" вышла на телеканале СТБ 20 января 2019 года. Всего тремя днями ранее шоу отмечало свой юбилей. Отмечалось, что от проекта отказались из-за новой стратегии холдинга. Кроме того, в последние годы выпуски имели "скромные" рейтинги.

Последние съемки проходили 16 декабря 2018 года на ВДНХ. В один день фактически сняли праздничную программу, посвященную юбилею "Караоке на Майдане", и последний выпуск.

"У программы вот уже 10 лет есть постоянный партнер, который будет продолжать поддерживать программу, даже в случае, когда не будет телеканала-транслятора. Для себя я исключаю работу только с одним каналом — это "Интер"", — делился тогда Кондратюк.

"Караоке на Майдане" начало выходить 17 января 1999 года на телеканале "Интер", где программа просуществовала более 8 лет. Затем шоу в течение 2,5 лет транслировал канал "1+1", а после этого — целое десятилетие оно выходило на СТБ. Всего за 20 лет в эфир выпустили 1042 выпуска, и всегда они транслировались в воскресенье утром.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк резко раскритиковал певца Андрея Данилко за решение продолжить выступления на русском языке. Он подчеркнул, что "не у всех есть мозги".

В мае стало известно об окончании длительной судебной "войны" между Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским. Продюсер рассказал, какой поступок артиста его искренне возмутил, и признался, что был удивлен из-за полной выплаты долгов.