"Настаивал, чтобы Козловский извинился": Кондратюк высказался о точке в конфликте

Судебная война между продюсером Игорем Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским началась еще более 10 лет назад, когда певец разорвал контракт. Однако артисту удалось выплатить долги, и это было для Кондратюка "немного неожиданным".

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"Да, для меня это было немного неожиданно. Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться — и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию", — заявил продюсер в интервью OBOZ.UA.

Кондратюк подчеркнул, что считает эту тему закрытой и не хочет больше это обсуждать. На вопрос о том, возможно ли возобновление отношений по инициативе Козловского, продюсер четко дал понять, что нет.

"Есть такое выражение: "Жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей". Я могу подписаться под этими словами. Для меня история с Козловским завершилась еще в 2012 году, когда он решил уйти", — заверил он.

Кондратюк сообщил, что не следит за творчеством Козловского и не видел переводы его песен на украинский язык.

"Мы сделали хорошую работу. Я имею в виду так называемые старые хиты Козловского. Но повторяю: комментировать то, что он делает сейчас, мне неинтересно", — отметил он.

Продюсер также вспомнил момент, который его особенно задел. Речь идет об обвинениях со стороны Козловского, что Кондратюк "спрятал" сыновей от мобилизации. Это искренне возмутило старшего его сына Сергея.

"Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?". Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился — хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое, как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь", — подчеркнул продюсер.

Напомним, 7 мая певец Виталий Козловский заявил о закрытии всех судебных дел. Права на все старые хиты перешли артисту, и он пообещал скорое возвращение с ними на сцену.

Вскоре Козловский выступил на музыкально-благотворительном конкурсе "Нашебачення 2025" и спел там украиноязычную версию песни "Пина колада". Певец удивил зрителей новым образом с длинными волосами и зажигательными танцами. Со сцены он поблагодарил продюсера Игоря Кондратюка и сказал ему "до свидания".