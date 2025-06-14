"Наполягав, щоб Козловський перепросив": Кондратюк висловився про крапку у конфлікті

Судова війна між продюсером Ігорем Кондратюком та його колишнім підопічним Віталієм Козловським почалась ще понад 10 років тому, коли співак розірвав контракт. Однак артисту вдалося виплатити борги, і це було для Кондратюка «трохи неочікуваним».

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"Так, для мене це було трохи неочікувано. Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися — і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію", — заявив продюсер в інтерв’ю OBOZ.UA.

Кондратюк наголосив, що вважає цю тему закритою і не хоче більше це обговорювати. На запитання про те, чи можливе відновлення взаємин з ініціативи Козловського, продюсер чітко дав зрозуміти, що ні.

"Є такий вислів: "Життя не варто витрачати на невдячних людей". Я можу підписатися під цими словами. Для мене історія з Козловським завершилась ще у 2012 році, коли він вирішив піти", — запевнив він.

Кондратюк повідомив, що не стежить за творчістю Козловського й не бачив переклади його пісень українською мовою.

"Ми зробили хорошу роботу. Я маю на увазі так звані старі хіти Козловського. Але повторюю: коментувати те, що він робить зараз, мені нецікаво", — зазначив він.

Продюсер також згадав момент, який його особливо зачепив. Йдеться про звинувачення з боку Козловського, що Кондратюк "сховав" синів від мобілізації. Це щиро обурило старшого його сина Сергія.

"Він мені тоді сказав: "Що за нісенітницю він несе?". Саме тому я наполягав, щоб Козловський перепросив — бодай за образу мого старшого сина. Правило ж просте, як двері: ніколи не говори того, чого не знаєш", — підкреслив продюсер.

Нагадаємо, 7 травня співак Віталій Козловський заявив про закриття усіх судових справ. Права на усі старі хіти перейшли артисту, і він пообіцяв скоре повернення з ними на сцену.

Невдовзі Козловський виступив на музично-благодійному конкурсі "Нашебачення 2025" і заспівав там українськомовну версію пісні "Піна колада". Співак здивував глядачів новим образом з довгим волоссям та запальними танцями. Зі сцени він подякував продюсеру Ігорю Кондратюку та сказав йому "до побачення".