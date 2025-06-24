Через Козловського: Кондратюк пояснив, чому не афішував службу сина в ЗСУ

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про те, що його син Сергій пішов добровольцем на війну після вторгнення ЗС РФ в Україну. Він довгий час приховував цю інформацію від громадськості.

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У бесіді з журналісткою проєкту "Тур зірками на Люкс ФМ" Наталією Тур на Music Box Fest Ігор Кондратюк пояснив, чому тільки зараз розкрив цю інформацію.

"Я про це сказав тільки тому, що Козловський заявив, що я сховав своїх синів. Це обурило мого сина, тому що він пішов добровольцем. Планував в одну частину. Його забрали після "учебки" в десантно-штурмові війська, у 46-ту бригаду. Тільки тому я почав про це говорити. На мій погляд, це нормально, що чоловіки, які можуть тримати в руках зброю, воюють... Про що говорити? Що я молодець? Ні. Це він молодець", — наголосив він.

Продюсер чесно зізнався, що він боїться за свою дитину:

"Звичайно, ми за них боїмося. Ну а як же? У мене сім'я дуже велика. У моїй родині вже є люди, які загинули. Мої родичі. Є ті, хто отримав поранення. Це війна. А з іншого боку, ті хто там, мій син каже... Над нами літають "шахеди", а в місці, де він зараз сидить, ще не літали. А в нас над будинком літають "шахеди" і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути незалежно від того, сидимо ми на "передку" чи у себе вдома в Києві. І це не означає, що я про нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо".

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У бесіді Кондратюк також зазначив, що зараз не дивиться розважальні шоу, і на Music Box Fest прийшов тільки тому, що це благодійний захід. Лише після закінчення війни та звільнення окупованих територій можна буде подумати про нові програми, нові формати або реінкарнацію старих, але улюблених проєктів.

Раніше Козловський відверто визнав свою помилку та необдуманість попередніх закидів щодо родини продюсера. Артист пригадав свої критичні коментарі, в яких припускав, що поведінка Кондратюка під час війни могла б бути іншою, якби його діти служили в армії.

"Хочу сказати, що не так давно я звинувачував Кондратюка в тому, що якби його сини служили, то він, можливо, поводився б інакше, зокрема й щодо мене", — чесно зізнався співак.

Віталій пояснив, що раніше не володів правдивою інформацією.

"Я вибачаюся перед Кондратюком за те, що я так сказав. Я цього не знав. Знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

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