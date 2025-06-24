Из-за Козловского: Кондратюк объяснил, почему не афишировал службу сына в ВСУ

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о том, что его сын Сергей пошел добровольцем на войну после вторжения ВС РФ в Украину. Он долгое время скрывал эту информацию от общественности.

Related video

В беседе с журналисткой проекта "Тур зірками на Люкс ФМ" Натальей Тур на Music Box Fest Игорь Кондратюк объяснил, почему только сейчас раскрыл эту информацию.

"Я об этом сказал только потому, что Козловский заявил, что я спрятал своих сыновей. Это возмутило моего сына, потому что он пошел добровольцем. Планировал в одну часть. Его забрали после "учебки" в десантно- штурмовые войска, в 46-ю бригаду. Только потому я начал об этом говорить. На мой взгляд, это нормально, что мужчины, которые могут держать в руках оружие, воюют… О чем говорить? Что я молодец? Нет. Это он молодец", — подчеркнул он.

Продюсер честно признался, что он боится за своего ребенка:

"Конечно, мы за них боимся. Ну а как же? У меня семья очень большая. В моей семье уже есть люди, которые погибли. Мои родственники. Есть те, кто получил ранения. Это война. А с другой стороны, те кто там, мой сын говорит… Над нами летают "шахеды", а в месте, где он сейчас сидит, еще не летали. А у нас над домом летают "шахеды" и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть вне зависимости от того, сидим мы на "передке" или у себя дома в Киеве. И это не значит, что я о нем не переживаю. Это значит, что мы все воюем".

Важно

Унизили, зачислив Козловского в бригаду НГУ: Кондратюк рассказал о позоре с певцом

В беседе Кондратюк также отметил, что сейчас не смотрит развлекательные шоу, и на Music Box Fest пришел только потому, что это благотворительное мероприятие. Только после окончания войны и освобождения оккупированных территорий можно быдет подумать о новых программах, новых форматах или реинкарнации старых, но любимых проектов.

Ранее Козловский откровенно признал свою ошибку и необдуманность предыдущих упреков относительно семьи продюсера. Артист вспомнил свои критические комментарии, в которых предполагал, что поведение Кондратюка во время войны могло бы быть другим, если бы его дети служили в армии.

"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он, возможно, вел себя иначе, в том числе и по отношению ко мне", — честно признался певец.

Виталий объяснил, что ранее не владел правдивой информацией.

"Я извиняюсь перед Кондратюком за то, что я так сказал. Я этого не знал. Знаю, что такое отцовское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка", — сказал он.

Напомним, Фокус писал, что:

Мы таде писали, что Кондратюк "разнес" боксера Ломаченко.