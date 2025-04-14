Низкий интеллект и окружение не позволяют Ломаченко избавиться от влияния РФ, — Кондратюк

Украинский боксер Василий Ломаченко находится под влиянием Русской православной церкви. Выйти из этого состояния он не может из-за своего низкого интеллекта и окружения.

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Об этом заявил украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью изданию "Блик".

Продюсер сравнил Василия Ломаченко еще с одним известным украинским боксером Александром Усиком. По мнению Игоря Кондратюка, последний, наверное, изменил свое окружение и взгляды. Тот является крымчанином, "а после 2014 года никто не понимал, что будет дальше и как выходить из положения".

"У него (у Александра Усика, — ред.) в Крыму недвижимость, родственники. Были или еще есть — не знаю. Свой дом нелегко оставить. Но время прошло и Усик понял, что россиян поддерживать нельзя, потому что они — убийцы, а поддерживать убийц — позорно", — добавил Игорь Кондратюк.

По его мнению, Александр Ломаченко не понял такую позицию. Продюсер признал, что и сам раньше работал в Москве, однако сейчас не планирует туда возвращаться.

В начале января СМИ сообщали, что Василий Ломаченко инвестировал деньги в российскую компанию, владелец которой был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах. Речь идет о расположенном в Лос-Анджелесе ресторане Novikov Beverly Hills, который работает по франшизе российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова.

После этого бывший российский боксер, нынешний депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев предложил Василию Ломаченко искать убежища в России, если ему будет угрожать опасность на родине. Тогда политик вспомнил и Александра Усика, добавив, что между двумя украинцами есть существенная разница в соблюдении принципов.