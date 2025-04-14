Низький інтелект та оточення не дозволяють Ломаченку позбутися впливу РФ, — Кондратюк

Український боксер Василь Ломаченко перебуває під впливом Російської православної церкви. Вийти з цього стану він не може через свій низький інтелект та оточення.

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Про це заявив український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю виданню "Блік".

Продюсер порівняв Василя Ломаченка ще з одним відомим українським боксером Олександром Усиком. На думку Ігоря Кондратюка, останній, напевно, змінив своє оточення і погляди. Той є кримчанином, "а після 2014 року ніхто не розумів, що буде далі і як виходити з положення".

"У нього (в Олександра Усика, — ред.) в Криму нерухомість, родичі. Були чи ще є – не знаю. Свій дім нелегко залишити. Але час пройшов і Усик зрозумів, що росіян підтримувати не можна, бо вони – вбивці, а підтримувати вбивць – ганебно", — додав Ігор Кондратюк.

На його думку, Олександр Ломаченко не зрозумів таку позицію. Продюсер визнав, що й сам раніше працював у Москві, однак зараз не планує туди повертатись.

На початку січня ЗМІ повідомляли, що Василь Ломаченко інвестував гроші в російську компанію, власник якої був довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах. Мова йде про розташований в Лос-Анджелесі ресторан Novikov Beverly Hills, який працює по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова.

Після цього колишній російський боксер, нинішній депутат Державної Думи Російської Федерації Микола Валуєв запропонував Василю Ломаченку шукати прихистку в Росії, якщо йому буде загрожувати небезпека на батьківщині. Тоді політик згадав й Олександра Усика, додавши, що між двома українцями є суттєва різниця у дотриманні принципів.