Валуєв заявив, що РФ "у випадку загрози" готова прихистити Ломаченка

Російський ексбоксер Валуєв запевнив, що "Росія – щедра країна", готова прийняти скандального українця та оточити його "турботою".

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Днями колишній російський боксер, а сьогодні – депутат Державної Думи РФ Микола Валуєв вирішив запропонувати багаторазовому чемпіону та одному з найтитулованіших українських боксерів Василю Ломаченку шукати прихистку в Росії, якщо йому буде загрожувати небезпека на батьківщині. Такі пропозиції від росіянина пролунали на тлі скандалу довкола українця, коли стало відомо, що компанія Ломаченка інвестувала кошти в ресторан російського бізнесмена. Про таку пропозицію стало відомо вчора, 19 січня, з новин російського видання sport24.

Валуєв вирішив вставити своїх п’ять копійок у скандал довкола відомого українця та запропонував Ломаченку приїжджати до Росії, де панують "гостинність та турбота". У своїх заявах депутат Держдуми РФ не забув згадати і про Олександра Усика, сказавши, що між двома українцями є суттєва різниця у дотриманнях принципів.

"На відміну від свого друга Усика, Василь не змінює думки. Росія — щедра країна і цінує постійність поглядів. Думаю, у разі загрози Ломаченко знайде у нас гостинність та турботу", — сказав Валуєв.

Також Валуєв додав, що Росія – "щедра країна", щоб переконати Ломаченка шукати прихисток в разі загрози саме тут. Водночас невідомо, чи готовий росіянин самостійно прийняти українця, якщо тому "буде загрожувати небезпека".

Сам боксер, до якого у РФ адресували таку пропозицію, поки що її ніяк не коментував.

Скандал довкола Ломаченка та російського бізнесмена: що відомо

Говорячи про небезпеку, Валуєв мав на увазі нещодавній скандал, що розгорівся довкола Василя Ломаченка. Лише кілька днів тому, 16 січня, стало відомо про те, що ресторан Novikov Beverly Hills, співвласником якого став українець, працює за франшизою росіянина Аркадія Новікова – знаного у РФ бізнесмена та ресторатора. До того ж, Новіков свого часу був довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках.

Сам ресторан, до якого причетний Василь Ломаченко, розташований в Лос-Анджелесі. Однак відомо, що компанія росіянина має цілу мережу ресторанів по всьому світу. Що ж стосується участі Ломаченка у бізнесі Новікова, то він, ймовірно, став одним з інвесторів його закладів або ж придбав франшизу.

Нагадуємо, що український боксер Василь Ломаченко вже неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, які виникали на тлі його неоднозначної позиції стосовно війни та України. Так, у березні 2023 року спортсмен публікував звернення митрополита УПЦ МП про "утиски" церкви.