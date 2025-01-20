Валуев заявил, что РФ "в случае угрозы" готова приютить Ломаченко

Российский экс-боксер Валуев заверил, что "Россия — щедрая страна", готова принять скандального украинца и окружить его "заботой".

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На днях бывший российский боксер, а сегодня — депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев решил предложить многократному чемпиону и одному из самых титулованных украинских боксеров Василию Ломаченко искать убежища в России, если ему будет угрожать опасность на родине. Такие предложения от россиянина прозвучали на фоне скандала вокруг украинца, когда стало известно, что компания Ломаченко инвестировала средства в ресторан российского бизнесмена. О таком предложении стало известно вчера, 19 января, из новостей российского издания sport24.

Валуев решил вставить своих пять копеек в скандал вокруг известного украинца и предложил Ломаченко приезжать в Россию, где царят "гостеприимство и забота". В своих заявлениях депутат Госдумы РФ не забыл вспомнить и об Александре Усике, сказав, что между двумя украинцами есть существенная разница в соблюдении принципов.

"В отличие от своего друга Усика, Василий не меняет мнения. Россия — щедрая страна и ценит постоянство взглядов. Думаю, в случае угрозы Ломаченко найдет у нас гостеприимство и заботу", — сказал Валуев.

Также Валуев добавил, что Россия — "щедрая страна", чтобы убедить Ломаченко искать убежище в случае угрозы именно здесь. В то же время неизвестно, готов ли россиянин самостоятельно принять украинца, если тому "будет угрожать опасность".

Сам боксер, к которому в РФ адресовали такое предложение, пока что его никак не комментировал.

Скандал вокруг Ломаченко и российского бизнесмена: что известно

Говоря об опасности, Валуев имел в виду недавний скандал, разгоревшийся вокруг Василия Ломаченко. Всего несколько дней назад, 16 января, стало известно о том, что ресторан Novikov Beverly Hills, совладельцем которого стал украинец, работает по франшизе россиянина Аркадия Новикова — известного в РФ бизнесмена и ресторатора. К тому же, Новиков в свое время был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в 2012 и 2018 годах.

Сам ресторан, к которому причастен Василий Ломаченко, расположен в Лос-Анджелесе. Однако известно, что компания россиянина имеет целую сеть ресторанов по всему миру. Что же касается участия Ломаченко в бизнесе Новикова, то он, вероятно, стал одним из инвесторов его заведений или же приобрел франшизу.

Напоминаем, что украинский боксер Василий Ломаченко уже неоднократно попадал в скандальные ситуации, которые возникали на фоне его неоднозначной позиции относительно войны и Украины. Так, в марте 2023 года спортсмен публиковал обращение митрополита УПЦ МП о "притеснениях" церкви.