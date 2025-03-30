Унизили, зачислив Козловского в бригаду НГУ: Кондратюк рассказал о позоре с певцом

Командир 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" Петр Кузик во время телефонного разговора с продюсером Игорем Кондратюком признался, что назначение в ряды НГУ певца Виталия Козловского стало для него позором.

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Об этом представитель шоу-бизнеса и телеведущий рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Игорь Кондратюк рассказывает об отношениях с Виталием Козловским с 00:42:43 по 00:45:44

"Мне звонил Петр Кузык", — рассказал Игорь Кондратюк, отметив, что во время беседы гвардеец сказал, что его унизили, зачислив в бригаду Козловского.

Виталий Козловский некоторое время служил в бригаде "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Петр Кузик возглавляет 3-й батальон оперативного назначения "Свобода", который входит в бригаду "Рубеж".

Петр Кузик

Также, отметил продюсер, Козловский до сих пор должен ему деньги за нарушение авторских прав. Продюсер, который занимался певцом с 2004 по 2012 годы, выиграл суд у Виталия Козловского. Последний платил ему задолженное, пока проходил службу в Национальной гвардии.

"Он достаточно давно уже не служит... Он платил, когда он служил", — отметил продюсер, добавив, что его экс-подопечный должен ему средства по судам, поскольку почему-то решил пользоваться не своим.

Напомним, в июне 2023 года Виталия Козловского мобилизовали в ряды ВСУ. Позже певец заявил, что Игорь Кондратюк забирает всю его официальную зарплату в ВСУ. Тогда Кондратюк отрицал обвинения в свою сторону и заявил, что средства снимает исполнительная служба, а не он лично. Выяснилось, что из зарплаты Виталия Козловского в Нацгвардии высчитывали 20%. Через некоторое время Виталий Козловский предложил "мирное соглашение" для своего экс-продюсера, но получил отказ. Кондратюк заявил, что решил все вопросы с ним в судебной плоскости.

По состоянию на октябрь 2024 года Виталий Козловский проходил службу в составе 22 отдельной механизированной бригады.